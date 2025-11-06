Bufera in Messico: la presidente molestata in strada  

Città del Messico. Un piano integrale per la difesa delle donne dagli abusi sessuali è la risposta del governo federale del Messico al video shock che mostra come nemmeno la presidente sia al riparo dalle molestie sessuali. Il 4 novembre Claudia Sheinbaum stava salutando i suoi sostenitori per strada all'uscita del palazzo presidenziale, quando un uomo ubriaco le ha messo un braccio intorno alle spalle e l'ha baciata sul collo palpeggiandola davanti alle telecamere, prima di essere allontanato dalla scorta.

La presidente si è rivolta alla polizia: «Se non denuncio io, in che condizione lascio le altre donne messicane?», ha detto in conferenza stampa. «Se fanno questo alla presidente, cosa succederà alle giovani donne di tutto il Paese?», ha aggiunto: «Nessuno può violare il nostro corpo e il nostro spazio personale». Secondo le Nazioni Unite, il 70% delle ragazze con più di 15 anni in Messico ha subìto almeno un episodio di molestia e nel Paese vengono uccise in media dieci donne al giorno.

«Quotidianamente viviamo situazioni di molestia, di intimidazione», ha dichiarato la rappresentante del collettivo femminista Las Libres, Veronica Cruz ad Afp, aggiungendo che il fatto che «sia accaduto persino alla presidente della Repubblica» è un simbolo del problema. Il primo punto affrontato dal governo nel piano anti-violenza è come rendere omogenea la legislazione tra le diverse aree del Paese. Il quotidiano La Jornada spiega che, in 19 stati della federazione messicana, esistono criteri ampi e aggravanti per sanzionare gli abusi sessuali, in altri nove le norme non sono sufficientemente forti e in quattro non è nemmeno chiaro cosa costituisca un abuso sessuale. Eppure il giornale Proceso ricorda che il Codice penale federale prevede il reato di abuso sessuale e fissa una pena da sei a dieci anni di detenzione e una multa fino a 200 giorni di stipendio.

