Bufera giudiziaria in Comune 

Un vero e proprio terremoto giudiziario scuote il Comune di Budoni. La Guardia di Finanza di Nuoro, e gli uomini della Tenenza di Siniscola, hanno avviato un’indagine che coinvolge dipendenti comunali, ex funzionari oggi in pensione e diversi imprenditori locali. Le accuse, a vario titolo, sono pesanti: dal peculato al trasferimento fraudolento di valori. Una decina le persone iscritte nel registro degli indagati. Nessun politico risulta coinvolto.

Le perquisizioni

Il blitz è scattato nel fine settimana scorso. Le Fiamme Gialle hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari a Budoni e nelle frazioni circostanti, alla ricerca di documenti e materiali ritenuti utili all’inchiesta. Nel mirino non solo i pubblici dipendenti, ma anche imprenditori edili e artigiani che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero beneficiato di appalti per lavori mai eseguiti. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nuoro, ipotizzano un sistema ben rodato: dagli uffici tecnici comunali sarebbero state pagate fatture e mandati per opere e prestazioni mai realizzate o realizzate solo in parte, affidate a ditte del territorio. Alcuni funzionari avrebbero intascato parte dei fondi o si sarebbero appropriati di beni del Comune, dai materiali tecnici a mezzi e attrezzature.

Indennità sospette

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un indebito aumento delle indennità di progettazione: ad alcuni dipendenti venivano liquidate somme superiori a quelle che effettivamente erano dovute. I vantaggi percepiti tra somme e valore dei beni sottratti, supererebbero di gran lunga diverse centinaia di migliaia di euro. Già nel 2024 un ex funzionario del Comune di Budoni, Claudio Furcas, era finito in manette e oggi si trova a processo. Secondo la Procura di Nuoro, quando ricopriva incarichi nei Comuni di Lodè e Budoni, avrebbe gonfiato mandati di pagamento destinati alla ditta “Maiuori” di Nuoro. Dopo quell’episodio, la Gdf ha passato al setaccio ogni appalto e mandato di pagamento del Comune, facendo emergere un buco di bilancio per milioni di euro, ripianato, ma dando impulso a nuovi accertamenti. Le verifiche, coprono l’arco temporale dal 2016 al 2024.

