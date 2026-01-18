“Buen Camino” entra nella storia Record d’incassi (68 milioni) per Zalone 

La comicità di Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano. Con un bottino di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), “Buen Camino” batte il record detenuto da “Avatar” (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.

Straordinario

Un risultato straordinario per la commedia on the road diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl, che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e l'attore, autore e musicista pugliese, stavolta nei panni del rampollo viziato e straricco di un industriale dei divani costretto a inseguire la figlia adolescente, Cristal, fuggita per intraprendere il Cammino di Santiago. L’esperienza del pellegrinaggio, tra ostelli, imprevisti, ricoveri e rinascite, gli farà scoprire un mondo lontano dalla superficialità e dal lusso e lo costringerà ad affrontare il confronto generazionale con la figlia e a cambiare il suo sguardo sulla realtà. Temi di attualità affrontati con ironia, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale.

Quella di “Buen Camino”, uscito in sala a Natale, è stata una marcia trionfale fin dal debutto. Giovedì 25 dicembre - stando ai dati diffusi da Medusa - ha incassato 5.671.922 euro, realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006). Con una quota del 78,8%, “Buen Camino” ha anche trainato l'intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011. Da record anche il giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre il film ha sfiorato gli 8 milioni di euro, portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come” Avatar - Fuoco e Cenere”. Nel primo weekend di programmazione, “Buen Camino” ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia. Un successo confermato a Capodanno: il 1 gennaio il film ha incassato oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori, centrando così il terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell'anno, preceduto solo da “Tolo Tolo” e “Quo Vado?”, entrambi con Zalone.

Incassi

Nella seconda settimana di programmazione, “Buen Camino” ha superato i 53 milioni di euro, battendo i precedenti successi di Zalone (“Sole a Catinelle” e “Tolo Tolo”) e diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo “Avatar” e “Quo Vado?”. In meno di 20 giorni di programmazione ha superato i 65 milioni di euro complessivi, diventando il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano e battendo “Quo Vado?”. Infine in 24 giorni di programmazione ha superato il record di “Avatar”.

