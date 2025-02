«Budoni vicino al traguardo» 

Meno otto turni alla fine e il Budoni «realisticamente» ha un piede in Serie D. La capolista di Eccellenza «ha dimostrato di essere una squadra tosta», con giocatori «di categoria», e difficilmente si lascerà sfuggire il primato. Il Monastir potrebbe avere ancora qualche chance, ma ha perso terreno e sarà complicato rientrare. In coda invece è tutto aperto. In ogni caso, quest’anno il livello del torneo si è rivelato «superiore al passato».

Parola di Virgilio Perra, 66 anni, decano degli allenatori sardi, una carriera lunghissima che lo ha portato sino alla Serie C (col Casale) e sulle panchine di squadre quali Sant’Elena, Atletico, Nuorese, Selargius, San Teodoro, Villacidrese, Arzachena vincendo i principali tornei regionali.

Il campionato è chiuso?

«Si potrebbe inserire il Monastir. Però mancano otto partite e pochi punti. La matematica concede qualcosa ma realisticamente è difficile. Il Budoni ha dimostrato di essere una squadra tosta».

I galluresi hanno indovinato la stagione perfetta o sono davvero superiori?

«In trenta partite la fortuna incide poco. Le squadre che sin dall’inizio dovevano aspirare alla promozione, anche per gli sforzi economici sostenuti, erano Budoni e Monastir. E il Budoni ha assemblato una squadra pronta, adatta alla categoria. Scelta giusta».

E può far bene anche in D?

«Quello è un altro campionato, una categoria diversa. Ci saranno gli under, quest’anno assenti, e dunque serviranno 8 o 9 giovani in rosa che, se non sono stati fatti crescere in casa, bisognerà cercare. Non mi pare che il Budoni li abbia. L’esperienza serve ma ha senso se si è validi atleticamente. Nel calcio bisogna anche correre, avere gamba».

Qual è il suo giudizio sul Monastir? Da neopromosso è stato in testa a lungo.

«Neopromosso relativamente: ha giocatori che sono stati almeno in Serie D. Per gli investimenti fatti, forse ci sarà un po’ di delusione. Ma col Budoni è un testa a testa e a volte bastano singoli episodi a decidere. Soprattutto con 30 partite, quest’anno il torneo è più corto e ci sono meno margini di recupero. Ma se resta questa intelaiatura, tra un anno la squadra sarà protagonista».

Ai playoff chi parte avanti?

«In una partita secca può accadere di tutto. Li ho fatti tante volte, li ho anche vinti. Sono duri. Bisogna primeggiare in Sardegna, poi andare fuori a giocare quattro gare contro club di ottimo livello e servirà essere in forma, perché arriverà il caldo. Sarà difficile, ma le chance ci sono. L’Ossese sta facendo bene, ma quest’anno almeno quattro squadre hanno allestito rose importanti, contrariamente a quanto accaduto di recente».

Quindi il campionato è superiore rispetto al passato?

«Sì. Prima una squadra si staccava e le altre giocavano per il secondo posto. Per un torneo di questo livello devo tornare indietro di vent’anni, quando c’erano Tempio, Tavolara, tanti giocatori esperti. Sono spariti i giovani, chi ha possibilità di spendere può costruire una rosa importante».

In coda chi rischia di più?

«C’è bagarre, tante squadre sono racchiuse in pochi punti. Ogni vittoria è determinante. La Ferrini sembrava retrocessa e invece ha preso giocatori, ha vinto alcune gare e qualcuno si è assunto le proprie responsabilità. Spesso conta più la testa della tattica».

Lei a gennaio è sceso in Prima categoria, all’Arbus. Perché? E a cosa puntate?

«Puntiamo ai playoff. Perché in Prima? La mia carriera l’ho fatta. Mi piace il calcio, entrare in campo, allenare in una società seria. La piazza è importante, c’è entusiasmo. Mi trovo bene. Non è questione di categoria ma di serietà delle persone. E poi nel Campidano le squadre sono sparite: prima ce n’erano otto in Eccellenza. E poi io lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA