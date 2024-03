budoni, un punto non non è sufficiente 

Nuova Florida 0

Budoni 0

Nuova Florida (4-3-1-2) : Giordani, Miola (34’ st Barba), Negro, Bruno, Kai, Mauro, Falilo, Limongelli, Chang Sang, Paterni (40’ st Jelicanin), Mancino (21’ st Suffer). In panchina Gasbarra, Costa, Schettini, Ortu, De Martino, Pinto Ridriguez. Allenatore Del Grosso.

Budoni (3-5-2) : Marano, Mauriello, Marinacci (30’ st Colazzili), Basualdo (31’ st Toskic), Farris, Casale, Imoh, Barboza, Leveh (28’ st Quintero), Bammacaro, Lancioni. In panchina Thiam, Zoppi, Desiato, Stefanoni, Idoyaga, D’Amico. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Saccà di Messina.

Note : ammoniti Basualdo, Miola, Bruno, Mauro, Lancioni e Barba. Angoli 2 a 1 per il Budoni, recuperi 4’ st.

Ardea. Pareggio deludente e inutile per il Budoni, che non riesce a imporsi nello scontro diretto sul campo della Nuova Florida e resta in fondo alla classifica a 20 punti col Boreale. La quota playout ora dista 6 punti, vista la concomitante vittoria del Gladiator sull’Anzio. Unico dato positivo per la formazione guidata da Cerbone è il non aver incassato gol, anche se in avanti i galluresi non sono riusciti a mettere seriamente in difficoltà la retroguardia di casa

Che la gara fosse delicatissima sotto l’aspetto del risultato per entrambe le formazioni lo ha dimostrato l’andamento del primo tempo, scivolato senza grandi sussulti e con entrambe le formazioni più attente a non farsi sorprendere che ad attaccare. Non a caso al 45’ il taccuino della cronaca è rimasto inesorabilmente senza alcuna nota degna di merito. Più ritmico il secondo tempo, che ha regalato qualche emozione in più. Ma nulla di particolarmente trascendentale soprattutto per i colori budonesi. In avvio di ripresa sono stati maggiormente incisivi i padroni di casa: al 2’ Limongelli, sfruttando una disattenzione difensiva del Budoni, recupera una palla poco fuori dal limite dell’area ed esplode un bolide su cui Marano si supera smanacciando la palla in calcio d’angolo. I galluresi sventato il pericolo provano a farsi più aggressivi ma al 10’ al termine di un fulmineo contropiede lo stesso Limongelli centra il palo con Marano ormai battuto.

Al 21’ si vede finalmente una conclusione del Budoni grazie a un’iniziativa personale di Lancioni che, dopo aver percorso 40 metri, angola troppo mancando il bersaglio. Poi nuovo brivido per la porta difesa da Marano con Chang Sang che di testa cerca la porta, ma la sua deviazione diventa un assist per il sorpreso Limongelli che non riesce a intervenire e grazia i galluresi. Al 21’ Imah calcia malamente da ottima posizione chiudendo di fatto l’incontro, che prosegue nella noia.

RIPRODUZIONE RISERVATA