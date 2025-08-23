Budoni travolgente Con tre reti la Cos torna a casa 

Budoni 3

Budoni (4-3-3) : Tirelli; Mihali (37’ st Rossi), Garcia, Farris, Nunez (37’ st Arangino); Ladu, Sirotic (21’ st Taiappa), Furijan; Santoro, Ljubanovic (27’ st Tokic), Belloni (31’ st Madero). In panchina Budano, Yanovskyy, Dessena, Slavica. Allenatore Cerbone.

Cos (4-2-3-1) : Loddo; Oriano, Rosseti, Soilihi, Arboleda; Feola (10’ st Nurchi), Dessena (1’ st Satalino); Sacko (33’ st Intinacelli), Murgia, Demontis (42’ st Loi); Demarcus (23’ st Campana). In panchina Mejri, Zurbriggen, Spanu, Mameli. Allenatore Carta.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 46’ Garcia; nel secondo tempo 2’ Belloni, 34’ Santoro, 40’ Nurchi.

Note : angoli 7-3; ammoniti Mihali, Arboleda, Ladu; recupero 0’pt-5’st.

Budoni . Esordio stagionale da incorniciare per il Budoni. Nel preliminare di Coppa Italia, la squadra di Cerbone si impone 3 a 1 sulla Cos, accedendo così al primo turno del torneo nel quale affronterà il Latte Dolce. Nonostante il gran caldo e le fatiche della preparazione atletica, le due compagini hanno mostrato sprazzi di buon calcio, con occasioni da ambo le parti. Il Budoni parte meglio con le invenzioni dei due ex di giornata, Santoro e Ladu. Il primo in avvio impegna in corner Loddo, il secondo alla mezz’ora scheggia l’incrocio su punizione. L’equilibrio si spezza però solo nell’ultima occasione utile del primo tempo con il colpo di testa di Garcia su assist di Belloni: il difensore stacca imperiosamente non lasciando scampo all’incolpevole Loddo.

La ripresa

I padroni di casa trovano subito il raddoppio sfruttando la velocità di Belloni che, lanciato a campo aperto, conclude dal limite e sigla il raddoppio. La Cos, nonostante il doppio svantaggio, sfiora con Nurchi il gol che avrebbe riaperto la gara. Al 34’ subisce però la terza marcatura che di fatto chiude le ostilità: Loddo con un’uscita errata atterra Madeiro in area, si incarica della battuta Santoro che non sbaglia. Nel finale una Cos tutta cuore trova il gol del 3-1 con Nurchi. La rete però non basta a evitare la sconfitta e contestuale eliminazione della squadra di Carta.

