VaiOnline
Serie D.
24 agosto 2025 alle 00:17

Budoni travolgente Con tre reti la Cos torna a casa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Budoni 3

Cos 1

Budoni (4-3-3) : Tirelli; Mihali (37’ st Rossi), Garcia, Farris, Nunez (37’ st Arangino); Ladu, Sirotic (21’ st Taiappa), Furijan; Santoro, Ljubanovic (27’ st Tokic), Belloni (31’ st Madero). In panchina Budano, Yanovskyy, Dessena, Slavica. Allenatore Cerbone.

Cos (4-2-3-1) : Loddo; Oriano, Rosseti, Soilihi, Arboleda; Feola (10’ st Nurchi), Dessena (1’ st Satalino); Sacko (33’ st Intinacelli), Murgia, Demontis (42’ st Loi); Demarcus (23’ st Campana). In panchina Mejri, Zurbriggen, Spanu, Mameli. Allenatore Carta.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 46’ Garcia; nel secondo tempo 2’ Belloni, 34’ Santoro, 40’ Nurchi.

Note : angoli 7-3; ammoniti Mihali, Arboleda, Ladu; recupero 0’pt-5’st.

Budoni . Esordio stagionale da incorniciare per il Budoni. Nel preliminare di Coppa Italia, la squadra di Cerbone si impone 3 a 1 sulla Cos, accedendo così al primo turno del torneo nel quale affronterà il Latte Dolce. Nonostante il gran caldo e le fatiche della preparazione atletica, le due compagini hanno mostrato sprazzi di buon calcio, con occasioni da ambo le parti. Il Budoni parte meglio con le invenzioni dei due ex di giornata, Santoro e Ladu. Il primo in avvio impegna in corner Loddo, il secondo alla mezz’ora scheggia l’incrocio su punizione. L’equilibrio si spezza però solo nell’ultima occasione utile del primo tempo con il colpo di testa di Garcia su assist di Belloni: il difensore stacca imperiosamente non lasciando scampo all’incolpevole Loddo.

La ripresa

I padroni di casa trovano subito il raddoppio sfruttando la velocità di Belloni che, lanciato a campo aperto, conclude dal limite e sigla il raddoppio. La Cos, nonostante il doppio svantaggio, sfiora con Nurchi il gol che avrebbe riaperto la gara. Al 34’ subisce però la terza marcatura che di fatto chiude le ostilità: Loddo con un’uscita errata atterra Madeiro in area, si incarica della battuta Santoro che non sbaglia. Nel finale una Cos tutta cuore trova il gol del 3-1 con Nurchi. La rete però non basta a evitare la sconfitta e contestuale eliminazione della squadra di Carta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Alghero e Olbia pregustano affari

Caterina Fiori Tania Careddu
Le guerre

Tank israeliani a Gaza City Netanyahu perde consenso

Otto bimbi uccisi. Trump: vivi meno di 20 ostaggi 
Le guerre

Salvini non si ferma: «Macron è permaloso»

Attacco al presidente sull’Ucraina, Parigi convoca l’ambasciatrice 
Energia

La pala eolica lascia senza luce dieci famiglie

Cittadini in rivolta a Bassacutena: «Da Enel non arrivano risposte» 
Andrea Busia