Budoni, subito un viaggio in Campania 

Budoni . Il calendario del Girone G traccia la rotta del Budoni: esordio sul campo della Sarnese il 6 settembre e debutto casalingo alla seconda con l’Aranova, il 13. Sarà il primo banco di prova per il nuovo corso guidato da mister Claudio Bonomi, subentrato a Raffaele Cerbone.

A fare il punto sulla stagione è il presidente Filippo Fois, che traccia le linee della nuova squadra: «Abbiamo rinnovato quasi totalmente la rosa, con pochissimi ragazzi dell’anno scorso e inserendo tantissimi giovani di valore». Il patron esprime grande ottimismo per il cambio in panchina: «Bonomi si è ambientato subito benissimo, facendo un’ottima impressione a tutti. Anche se proviene da categorie inferiori, sta dimostrando il suo valore sul campo: già dall’ultima amichevole si è visto che è assolutamente all’altezza della D». In Coppa, derby in casa col Latte Dolce il 30.

Tra sfide ostiche con piazze come Trastevere, Paganese e Afragolese, il percorso si preannuncia avvincente. Ma in casa Budoni l’entusiasmo è alto: la freschezza dei giovani e l’impronta di mister Bonomi sono la ricetta con cui i biancocelesti vogliono conquistare i propri tifosi. E, fra i tanti volti nuovi, c’è un grande colpo: Daniele Ragatzu.

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