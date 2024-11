Budoni, solo un gol Fa festa l’Ossese 

Budoni 1

Ossese 1

Budoni (4-3-3) : Moscaritolo; Raimo, Remy, Farris, Medic; Barboza, Serra (34’ st Sapienza), Teliz; Piassi, Cappai (9’ st Mesina), Anane (9’ st Belloni). In panchina Forzati, Stefanoni, Tupponi, Paciurea, Dessena, Ferrari. Allenatore Cerbone.

Ossese (4-4-2) : An. Sechi; Tuccio, Russu, Fancellu, Fernandez; Pinna, Nurra, Gueli (26’ st Saba), Porcheddu (40’ st Al. Sechi); Virdis (31’ st Villa), Franchi. In panchina Carboni, Madeddu, Simula, Tanda, Vinci. Allenatore Demartis (squalificato).

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 21’ Franchi, 22’ Remy.

Note : espulsi Medic e Piassi; ammoniti Porcheddu, Barboza, Russu, Gueli, Tuccio, Raimo, Piassi, Villa; angoli 5-3; recupero 2’ primo tempo - 5’ secondo tempo.

BUDONI. Non è sufficiente il pareggio al Budoni per continuare il cammino in Coppa Italia. È l’Ossese, forte della vittoria conquistata nella gara d’andata, ad accedere alla finale, nella quale affronterà il Villasimius.

Gli ospiti disputano una prova di carattere al cospetto di un Budoni che ha terminato la gara in 9 a causa delle espulsioni nel finale di Medic e Kaio Piassi. La strada si mette subito in salita per i galluresi: al 21’ è l’Ossese a passare a condurre con il gol di Franchi. Ma il vantaggio dura poco: passa 1’ e il Budoni trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione con la girata di testa di Remy.

Nella ripresa entrambe le squadre sviluppano occasioni per passare a condurre senza però sfruttarle. Termina così e si qualificano i bianconeri.

RIPRODUZIONE RISERVATA