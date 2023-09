Budoni signore del derby 

Budoni 2

Atletico Uri 1

Budoni (3-5-2) : Marano, Barbetta (22’ st Scolaro), Raimo, Ortenzi, Farris, Demoleon, Stefanoni, Amougou (22’ st Mauriello), Gueye (27’ st Soyemi), Santoro (22’ st Caparros), Lancioni. In panchina Faustico, Assoumani, Escobar, Fremura, Carta. Allenatore Cerbone.

Atletico Uri (4-3-3) : Tirelli, Ravot, Pisano (21’ st Pionca), Andrea Fusco (17’ st Piga), Esposito, Fadda, Barracca, Attili, Ankovic (1’ st Fangwa), Melis (1’ st Ansini), Demarcus (31’ st Cannas). In panchina Antonino Fusco, Caria, Valenti, Lubrano. Allenatore Paba.

Arbitro : El Amil di Nichelino.

Reti : nel primo tempo 19’ Gueye; nel secondo tempo 10’ Fangwa, 15’ Lancioni.

Note : angoli 4-0; ammoniti Amougou, Piga, Pionca, Andrea Fusco, Demoleon, Stefanoni, Attili, Esposito, il tecnico Paba; espulsi Esposito e il tecnico Paba; recupero 1’ pt-5’ st.

BUDONI. Gueye e Lancioni trascinano il Budoni alla vittoria nel derby contro l’Atletico Uri. Dopo l’ottimo pareggio conquistato in rimonta nella trasferta contro la Romana, i padroni di casa confermano quanto di buono dimostrato nelle prime due giornate e conquistano altri tre punti fondamentali per l’obiettivo stagionale. Buona la reazione avuta dai ragazzi di Paba nella ripresa. Indovinato l’ingresso di Fangwa per l’Uri nella ripresa, il più pericoloso dei suoi oltre che autore del momentaneo pareggio per un equilibrio spezzatosi però nuovamente dopo appena 5’ con un contropiede perfetto dei padroni di casa, fotocopia del gol realizzato due settimane fa contro il Latte Dolce.

Le reti

La gara si sblocca al 19’ con Gueye, che da Lancioni riceve la palla davanti al portiere e deve solo appoggiare la sfera in rete. Nella ripresa, dopo un buon avvio dei padroni di casa, al 10’ Fangwa sfrutta a dovere una disattenzione difensiva dei galluresi e insacca il gol del pareggio. Per gli ospiti poteva essere il momento del cambio di marcia ma, sugli sviluppi di un calcio di punizione a favore, subiscono in contropiede il gol del definitivo 2 a 1: Lancioni, servito in profondità da Stefanoni, si invola verso la porta, supera Tinelli e insacca.

