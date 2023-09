Budoni, scontro frontale nel tunnel ristretto per lavori: tre feriti gravi, traffico in tilt 

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla strada a quattro corsie tra Budoni e San Teodoro. Gli automobilisti coinvolti nello scontro avvenuto all’interno della galleria all’altezza della borgata di Berruiles, in Comune di Budoni, sono quattro, tre dei quali sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Intorno alle 15.30 i Vigili del fuoco di Olbia e Siniscola sono intervenuti al chilometro 117 sulla SS 131 dcn, non lontano dallo svincolo per San Teodoro, dove tre operai di nazionalità rumena stavano viaggiando in direzione di Olbia a bordo di un Fiat Ducato bianco. Il tunnel è da diverso tempo interessato da lavori in corso con uno scambio di carreggiata che riduce le quattro corsie dello scorrimento veloce ad un’unica carreggiata per senso di marcia.

La dinamica

Per cause ancora in fase di accertamento, il Fiorino ha invaso improvvisamente la carreggiata destinata al senso di marcia opposto, scontrandosi violentemente con un mezzo pesante che viaggiava in direzione di Nuoro, un camion con rimorchio il cui autista è rimasto miracolosamente illeso. Nonostante i segni sull’asfalto parlino di un disperato tentativo di frenata da parte del conducente del furgone, l’impatto è stato violentissimo e il peso dell’autoarticolato in corsa ha fatto slittare indietro l’altro mezzo di oltre 15 metri, distruggendolo quasi completamente.

L’elicottero

Le condizioni dei tre occupanti sono sembrate da subito gravissime, tutti hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Olbia e Sassari. I vigili del fuoco hanno dovuto lottare contro il tempo per liberarli dall’abitacolo ormai ridotto ad un ammasso informe e sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo delle cesoie idrauliche per estrarre i tre uomini dalle lamiere. Per uno di loro, in condizioni disperate, è stato necessario il trasporto a bordo dell’elisoccorso dell’Areus.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente ieri pomeriggio c’è stato un grande dispiegamento di forze, con l’intervento di tre ambulanze del 118 e di diverse pattuglie della Polizia stradale di Siniscola. Gli agenti hanno dovuto chiudere quel tratto della quattro corsie e deviare la viabilità verso percorsi alternativi. La galleria è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso e consentire ai mezzi del Vigili del fuoco di liberare la carreggiata dai due mezzi incidentati. Un disagio non da poco in una tratto della 131 ancora molto trafficato per via dell’esodo di fine stagione da parte dei molti villeggianti che ancora affollano la Gallura e che hanno dovuto fare i conti, per l’ennesima volta, con gli eterni cantieri disseminati ormai da anni lungo la 131 dcn tra Nuoro e Olbia. Una strada minata da gravissimi incidenti come quello di ieri, da sempre oggetto di forti rivendicazioni da parte di automobilisti e politici locali che più volte hanno lamentato i disagi causati da lavori infinti, soprattutto in prossimità di ponti e gallerie, con conseguenze gravissime per il traffico veicolare estivo e soprattutto per la sicurezza.

