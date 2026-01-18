Budoni sconfitto di misura dal Trastevere un gol nella ripresa rompe l’equilibrio 

Trastevere 1

Budoni 0

Trastevere (4-2-3-1): Della Rocca, Zitelli, Angelilli, Mattia, Massimo, Petrucci, Morano (9’st Baldari), Crescenzo, Icardi (19’st Compagnone), Ferrante (45’st Giordani), Lorusso. In panchina Lazzarini, Lupi, Pacetti, Drisaldi, Ferraro, Rasicci. Allenatore: Bernardini.

Budoni (4-3-3): Tirelli, Taiappa, Nunez, Schirru(24’st Mascia), Farris, Madero, Ljubanovic, O. Gomez, V. Gomez, Ladu, Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Da Silva, Mihali, Yanovskyy, Marras, Dessena, Baltolu. Allenatore: Cerbone.

Arbitro: Borello di Nichelino.

Rete: 60’st Ferrante.

Note: ammoniti: Zitelli, Mattia, Crescenzo, Icardi, Schirru, Farris, O. Gomez. Rec. 1’pt- 5’st.



Vince il Trastevere alla fine di un match deciso da un singolo episodio in un contesto di sostanziale parità. Nonostante il possesso iniziale dei padroni di casa, è il Budoni a interpretare il match con grande personalità. I sardi da subito pungono con intelligenza sfiorando il gol con un palo di Gomez V. e impegnando Della Rocca con un tiro violento di O. Gomez. Gli ospiti mostrano ottime trame di gioco e qualità individuale, come al 36', quando Ladu si rende protagonista di uno slalom saltando quattro avversari prima di calciare alto.

Dall'altra parte, il Trastevere si vede annullare un gol di Lorusso al 18', faticando però a scardinare la compatta organizzazione difensiva della squadra di Steri.

La ripresa

Il Budoni ha subito l’occasione per sbloccare il risultato con Ljubanovic, che però non inquadra lo specchio della porta. L’equilibrio regna fino al 60’, quando Ferrante trova la giocata personale: si libera della marcatura e fredda Tirelli. Il Budoni prova a reagire con i nuovi innesti e le conclusioni dalla distanza di Mascia, mentre il Trastevere si chiude a protezione del risultato in un finale teso e spezzettato dai numerosi gialli.

Alla fine, il Budoni mastica amaro per una sconfitta arrivata nell'unico vero spiraglio concesso e passa dal quinto al sesto posto.

