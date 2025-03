Budoni rullo compressore 

Budoni 5

Ferrini 0

Budoni (4-3-3) : Moscaritolo; Raimo, Esposito (1’ st La Rosa), Farris, Ferrari; Bringas (33’ st Cappai), Barboza, Teliz; Piassi (30’ st Cannas), Tapparello (22’ st Tokic), Belloni (19’ st Veneroso). In panchina Forzati, Scioni, Stefanoni, Spano. Allenatore Cerbone.

Ferrini (4-4-2) : De Luca; Manca (25’ st Serra), Mancusi (40’ st Corona), Bonu, Zedda; Dore (17’ st Serrau) Usai, Bile (34’ st Mele), Joao Mate; Podda (8’ st Piroddi), Antic. In panchina Pani, Montisci, Carboni, Ledda. Allenatore Mura.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 20’ e 42’ Piassi, 39’ Tapparello; nel secondo tempo 29’ (a) Serra, 41’ Barboza.

Note : ammoniti La Rosa, Corona.

BUDONI. Il pareggio contro l’Iglesias aveva consentito al Tempio, attuale prima inseguitrice, di accorciare la distanza dalla vetta. Ieri però è arrivato il pronto riscatto del Budoni, che senza mezze misure ha dilagato imponendosi con un netto 5-0 sulla Ferrini Cagliari.

Il match

La squadra gallurese dimostra una chiara superiorità archiviando di fatto la pratica già nella prima frazione, con tre gol realizzati nell’arco di 19’. La squadra di Cerbone esprime un ottimo palleggio e visione di gioco in una partita quasi a senso unico. Gli ospiti commettono troppi errori, tecnici e di atteggiamento, indotti anche dal pressing a tutto campo dei padroni di casa. Sin dall’avvio la capolista mostra la voglia di recuperare i punti persi e i cagliaritani fanno fatica a uscire dalla propria metà campo subendo le folate di Piassi a sinistra e Belloni a destra. L’ex Olbia sfrutta la velocità per seminare il panico dalle parti di Manca arrivando alla conclusione in due circostanze senza però riuscire a inquadrare lo specchio. Sono le prove generali del vantaggio, raggiunto al 20’ con un tacco illuminante di Barboza per Piassi: l’attaccante brasiliano si trova solo davanti al portiere e non sbaglia. La Ferrini prova a rendersi pericolosa ma il filtro a centrocampo funziona e così il Budoni riparte in contropiede con la velocità di Belloni che serve Piassi, ma la difesa si salva in angolo anticipando l’attaccante ormai solo davanti a De Luca. Al 39’ l’uno-due tra Raimo e Tapparello porta all’assist del primo e al raddoppio del secondo. La Ferrini accusa il colpo e subisce anche la terza marcatura al 42’: Piassi davanti a De Luca, favorito da un rimpallo, trova la doppietta sul secondo assist di Raimo.

La ripresa

Si rientra dall’intervallo con la capolista che continua a premere e creare occasioni. Alla mezz’ora il Budoni cala il poker con uno sfortunato autogol di Serra: ennesimo cross di Raimo, il difensore cagliaritano controlla di petto per la presa di De Luca, i due non si intendono e la palla carambola in rete. Nel finale anche Barboza si inserisce nella lista dei marcatori con il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner. Termina così, con la prima della classe che conserva le 5 lunghezze dal secondo posto.

