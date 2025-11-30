Budoni, quattro gol per sognare 

Budoni 4

Cos 0

Budoni (4-3-3): Tirelli, Taiappa (46’st Baltolu), Oriano(21’st Nunez), Schirru(18’st Mihali), Farris, Madero, Mascia(29’st Da Silva), Gomez O., Gomez V.(18’st Ljubanovic), Ladu, Santoro. A disposizione: Budano, Martinoli, Yanovskyy, Tokic. Allenatore: Cerbone.

Cos (4-3-3): Xaxa, Marsilii, Marini(34’st Cabiddu), Nurchi, Rosseti (45’pt Zurbriggen), Murgia, Feola, Spanu, Intinacelli(13’st Sacko), Zaino, Floris(18’st Castineira). A disposizione: Loddo, Dessena, Soilihi, Demarcus, Satalino. Allenatore: Loi.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 2’pt e 49’st Santoro, 28’st Ljubanovic, 33’st Madero.

Note: ammoniti Madero e Floris, espulso Loi. Angoli:3-2. Recupero: 3’pt-4’st

Budoni. Sarrabus Ogliastra travolto 4-0, con un avvio fulminante e secondo tempo implacabile: il Budoni si conferma in stato di grazia, travolgendo la Cos Sarrabus Ogliastra con un secco 4-0.L’incontro si è messo subito in discesa per i padroni di casa. Al 2’ Santoro ha sbloccato il risultato, superando Xaxa per l’1-0. Il Budoni ha dominato la prima frazione, ma gli ospiti hanno avuto la loro occasione più ghiotta al 35’: un rigore concesso per fallo di mano è stato neutralizzato da un super Tirelli, che ha parato la conclusione di Intinacelli. Altra buona occasione per gli ospiti si presenta poco prima dell’intervallo con Nurchi che si infiltra rapidamente in area da sinistra e calcia verso la porta di Tirelli ma trova il palo. Il primo tempo si è chiuso 1-0.

La ripresa è stata decisiva. Nonostante i tentativi degli ospiti, il Budoni ha chiuso il match tra il 28’ e il 33’ con un micidiale uno-due.Al 28’, il neo entrato Ljubanovic è stato il più lesto a insaccare sulla ribattuta del tiro di Ladu, firmando il 2-0. Passano appena 5 minuti e arriva il tris: su calcio d’angolo di Santoro, Madero si è elevato per il colpo di testa del 3-0. Il sigillo finale è arrivato al 49’, in pieno recupero, ancora con Santoro, che ha chiuso la sua doppietta personale e la pratica della partita sul 4-0.

La classifica

Il Budoni incamera tre punti fondamentali e, con 27 punti, riconferma la 4ª posizione. Si porta a un solo punto dal secondo e terzo posto (Trastevere e Nocerina a 28). Il risultato migliora la differenza reti del Budoni, ora la seconda migliore del girone, dietro la Scafatese.Mister Cerbone commenta a fine partita: «Abbiamo dimostrato di essere superiori contro un avversario che ha il secondo attacco più forte del girone e non aver concesso reti dimostra il lavoro della difesa, nel primo tempo siamo stati un po’ sfortunati, nel secondo abbiamo dimostrato il valore della squadra».

