budoni, prova superata 

Ossese 0

Budoni 0

Ossese (4-2-3-1) : Carboni; Madeddu, Fancellu, Russu, Tuccio; Nurra, Pinna (43’ st Gueli); Vinci (8’ st Mascìa), Lisai (8’ st Bah), Porqueddu (28’ st Saba); Vidis (16’ st Franchi). In panchina An. Sechi, Munua, Al. Sechi, Balbo, Villa. Allenatore Demartis.

Budoni (4-3-1-2) : Forzati; Ferrari, Farris, Esposito, Raimo; Bringas (24’ st Scioni), Barboza, Belloni (32’ st Spano); Téliz Carrasco; Kaio Piassi (50’ st Veneroso), Tapparello (32’ st Tokić). In panchina Moscaritolo, Hundt, La Rosa, Stefanoni, Cannas. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Note : espulso Demartis (allenatore Ossese); ammoniti Tuscio, Téliz Carrasco, Bringas, Mascìa, Farris.

OSSI. Reti inviolate al Walter Frau, tra l’Ossese, terza della classe, e la capolista Budoni.Finisce 0-0 dunque ma non sono mancate occasioni e le giocate da applausi. Il biglietto vale il prezzo per ammirare l’uruguayano Téliz Carrasco. Dal suo mancino, al 3’, spiovono in ordine: tre corner, sui quali si rende pericoloso l’incursore Farris; due conclusioni dai 25 m (4’ e 9’) e il piazzato per il tacco di Belloni (34’), fuori di un niente.

E i padroni di casa? Pungono anche loro da calcio da fermo col piede educato di Pinna che telecomanda due traiettorie, al 20’ e al 42’, per Russu (palla sfiorata di testa) e Vinci (42' interno al volo fuori).

La ripresa alza i veli con la bordata sparata alta, sottomisura, da Tapparello (2’) e l’acrobazia, su corner di Raimo, di Téliz Carrasco (3’). Belloni, al volo, manda a lato (6’). Poi Demartis dà brio all’attacco con gli ingressi di Bah e Mascia (due dei tanti pezzi da novanta tenuti in panchina in ottica finale di Coppa Italia di Eccellenza, mercoledì 29). Pinna crea fastidi (20’ e 25’) sui calci da fermo. Barboza bussa da fuori (29’). Sul finale Bah (39’) sfiora il vantaggio con un tiro a giro che soffia sul palo e si perde fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA