Budoni primo match point 

Arriva il primo match point per il Budoni. La capolista di Eccellenza oggi scenderà in campo a Villasimius sapendo che con una vittoria sarà certa di tornare in Serie D dopo solo una stagione trascorsa nel massimo torneo regionale.

Gli otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica (il Monastir), quando mancano solo tre giornate al termine del campionato, sono un bottino troppo consistente per pensare che gli inseguitori possano avere ancora speranze di rimonta. Sarebbe necessario che i galluresi perdessero tutti gli incontri (o almeno due e pareggiassero una volta), e i campidanesi conquistassero solo successi, per arrivare a un ribaltamento, o a un affiancamento, che sarebbe clamoroso.

Il finale sembra scritto, e a meno di un crollo inatteso il traguardo potrebbe essere tagliato oggi o, eventualmente, nel turno successivo.

L’ultima fatica

Dunque la società, il tecnico Raffaele Cerbone e i giocatori sono concentrati sull’ultima fatica, mentre i rivali più vicini in ogni caso non possono rallentare se non vogliono consentire al Tempio, terzo a -3 dalla seconda piazza, di recuperare lo svantaggio e scavalcarli così da giocare i playoff in posizione di vantaggio.

I galletti, comunque sicuri di partecipare agli spareggi promozione, oggi affrontano in casa il Taloro Gavoi, praticamente salvo; la squadra del tecnico Marcello Angheleddu invece ospita una Ossese desiderosa a sua volta di giocare i playoff ma ancora non sicura di disputarli avendo un distacco di sette punti dalla terza posizione, che se diventasse di dieci impedirebbe ai bianconeri sassaresi di prender parte alla coda del torneo. Sulla carta quindi è una giornata più favorevole al Tempio e più ostica per il Monastir.

Nelle retrovie

Anche in coda è lotta aperta. Il Ghilarza ha già salutato, il Li Punti si appresta a farlo avendo 9 punti di distacco dalla terzultima. Restano in ballo per la salvezza cinque squadre: Alghero, San Teodoro, Carbonia, Ferrini e Barisardo. In questo momento i playout si giocherebbero tra catalani e smeraldini, rispettivamente terzultimi e quartultimi, mentre minerari, cagliaritani e ogliastrini sarebbero salvi.

Ma tutti i club sono racchiusi in tre punti e con tre gare da giocare ancora tutto può accadere. A partire da oggi, con le sfida Ghilarza-Alghero, San Teodoro-Li Punti, Nuorese-Ferrini, Carbonia-Calangianus e Barisardo-Iglesias. Alghero e San Teodoro giocano con avversarie che nulla più hanno da chiedere; le altre invece no.

