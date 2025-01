«Budoni più forte, ora il Carbonia pensi al Taloro» 

Carbonia. Dopo il pesante 6-1 incassato contro la capolista Budoni lunedì scorso il Carbonia, in piena zona retrocessione pur in ottima compagnia, evita drammi eccessivi, anche perché non sempre i punteggi rotondi significano un dominio assoluto di chi stravince. «C’è stato, senza il minimo dubbio, dopo che abbiamo incassato il gol del 3-1», spiega il presidente del club sulcitano Stefano Canu, «ma giova ricordare che per tutto il primo tempo non siamo stati alla mercé dei primi della classe, dotati di un organico tale che anche le riserve giocherebbero titolari ovunque: al 45’ eravamo sotto di un gol».

Alcuni dubbi

Sulla rete del 3-1 subita proprio a inizio ripresa, quindi nello snodo fondamentale della gara, il Carbonia (terzultimo con l’Ossese) nutre ancora perplessità in seguito a uno scontro fra portiere e attaccante. Contatto che il direttore di gara non ha sanzionato. «Dubbi che lecitamente continuiamo a portarci appresso», sottolinea Canu, «poi però nessuna scusante: gli avversari erano troppo più forti di noi, la sconfitta ci serva da esperienza. Ora testa al prossimo scontro salvezza».

Innesti

Dopo aver portato in biancoblù il portiere Galasso (ma per ora il titolare è Doneddu) e il centravanti argentino Pavone (però l’altro argentino Moreno sta trovando continuità), il Carbonia non sembra intenzionato a tornare sul mercato come strategia per uscire dalle sabbie mobili: «Vigileremo se ci dovessero essere delle opportunità, ma la rosa è soddisfacente».

La classifica

Nei bassifondi della classifica di questa stagione di Eccellenza dal livello molto elevato, le distanze sono cortissime: Barisardo e Ferrini sono ultime con 11 punti e hanno davanti Carbonia e Li Punti a 14, Ghilarza e San Teodoro a 15, Taloro Gavoi e Alghero a 17. E proprio il Taloro Gavoi, che il giorno della Epifania ha superato 2-0 l’ex capolista Monastir, il 12 gennaio farà visita al Carbonia che tenterà l’operazione aggancio con la voglia di riscattare il rovescio di Budoni.

Anche se il presidente Canu dovrà stare lontano per due mesi: il Giudice sportivo lo ha inibito sino al 5 marzo per presunte ingiurie a un guardalinee.