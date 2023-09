«Budoni, pensa a salvarti» 

Budoni. Primi in classifica ma guai a parlare di squadra da vertice. L’avvio di stagione poteva essere insidioso per la matricola Budoni, con le impegnative sfide dei derby contro il Latte Dolce e l’Uri, oltre che la difficile trasferta contro la corazzata Romana, eppure la compagine gallurese ha smentito i pronostici con una partenza praticamente perfetta, mancando il punteggio pieno per via del pareggio rimediato in terra laziale: un risultato che si può anche definire stretto vista la prestazione e i due gol recuperati.

Ma Raffaele Cerbone, tecnico confermatissimo dei biancoazzurri che la scorsa stagione ha guidato la squadra al ritorno in Serie D, non intende cadere in facili entusiasmi. Non corrisponderebbe a quel che la società si è prefissata. L’obiettivo è la salvezza e la classifica, per il momento, non si guarda. Anche perché, seppur ottimi banchi di prova, tre partite sono poche per poter dare un giudizio che valga a lungo termine. Così il tecnico campano si gode l’ottimo avvio dei suoi ma sa che il primato, pur essendo motivo di soddisfazione, non va considerato.

Raffaele Cerbone, con due vittorie e un pareggio vi trovate in prima posizione in classifica.

«Tutto ciò non ci riguarda, abbiamo conquistato punti importanti per i momenti di difficoltà. Dobbiamo solo pensare a farne più possibile per raggiungere quanto prima la salvezza. Il resto sono chiacchiere».

L’avvio di campionato va oltre le aspettative?

«Sì perché siamo in ritardo con la costruzione, abbiamo avuto problemi di varia natura oltre che infortuni importanti. C’è piena disponibilità da parte dei giocatori, con attaccanti che si adattano a fare i quinti di difesa. Questo mi soddisfa».

Avete rinnovato il gruppo con giovani interessanti da affiancare alla vecchia retroguardia.

«Abbiamo rinnovato gli accordi con Farris, Santoro, Spano, Raimo, Caparros, Lancioni, Ortenzi: lo zoccolo duro, ragazzi dei quali conosciamo i valori umani oltre che tecnici. Abbiamo tanti giovani che spero di far giocare come ho sempre fatto. Stiamo scoprendo Stefanoni, un ragazzo serio che può crescere tanto. Un esempio di giocatore che a me piace».

Sino a ora qual è stato il punto di forza del Budoni?

«La disponibilità e la concentrazione dimostrata dai ragazzi, oltre che la grande voglia di combattere contro tutti. Le partite si perdono, ma bisogna avere la personalità di giocare a testa alta. Non dobbiamo pensare a ciò che si dice ora sul Budoni, perché così facendo si retrocede già nel girone di andata. Dobbiamo salvarci il prima possibile, bisogna essere seri e non presuntuosi. Le chiacchiere le lasciamo ad altri, non ci riguardano».

Che campionato prevede?

«Si tratta di un girone più tosto rispetto alle passate stagioni, ci sono tante squadre che possono ambire alla vittoria finale come Nocerina, Cavese, Albalonga. Ma anche la Romana è una squadra veramente forte. È un campionato nel quale regna l’equilibrio, dove le partite sono decise dagli episodi».

