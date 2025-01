Budoni-Monastir, oggi il confronto fra le due grandi 

L’attesa è terminata. Al comunale di Budoni, località “Lucurrai”, si gioca oggi la grande sfida tra la capolista guidata da Raffaele Cerbone ed il Monastir, secondo della classe. Tra le due corazzate del’Eccellenza c’è un divario di 3 punti. L’incontro, valido per la terza giornata di ritorno, fischio d’inizio alle 15, è diretto da Rosanna Barabino di Sassari con assistenti Andrea Nurra di Sassari e Leonardo Tuligi di Tortolì. Attesissimo il pubblico delle grandi occasioni e non può essere diversamente: in palio punti pesantissimi per l’assalto alla Serie D. In settimana le due società sono anche intervenute sul mercato per rinforzare ancora i rispettivi organici. Il Monastir tesserando l’esterno Giacomo Santoro, ex Costa Orientale Sarda, il Budoni ingaggiando il difensore centrale Luca La Rosa, ex bandiera dell’Olbia, ed il centrocampista bosniaco-erzegovese Stipe Tokic, proveniente dal Zmaj Makarska. Nessuna delle due compagini vuole lasciare nulla al caso. Il salto diretto in Serie D è il loro, non tanto nascosto, principale obiettivo.

Morale alto

Il Budoni dalla prima giornata di ritorno si è appropriato della prima posizione guadagnando nei primi due incontri del 2025 ben 5 punti sul Monastir. Dalla sua parte oggi anche il fattore campo. Il Monastir ha però una gran voglia di riscattare gli ultimi risultati e questa è un’opportunità da non perdere. Con una vittoria si rimetterebbe in carreggiata agganciando il Budoni. La capolista, invece, con una vittoria porterebbe a 6 il margine di vantaggio a dodici partite dalla conclusione.

In casa biancoceleste ritengono che con qualsiasi risultato i giochi resterebbero apertissimi anche perché alle spalle ci sono Ossese e Tempio, per niente rassegnate. Ma 6 punti possono anche essere tanti tenendo conto del valore dell’organico dei primi della classe. Insomma, se non è ritenuta una partita decisiva, è importantissima e darà un segnale sul proseguo del campionato alla due formazioni.

Entrambe le squadre si presentano al grande completo e lo spettacolo è assicurato. Sarà importante anche l’aspetto mentale, forse decisivo.

