Budoni, le pene   d’infanzia e d’amore  in cento bottigliette 

Le lettere sono state ritrovate un po’ ovunque, sul litorale di Budoni. Da Sa Capannizza alla spiaggia Salamaghe, distanti tra loro diversi chilometri, forse l’intento dell’artista era quello di coinvolgere più persone possibili e nel contempo far capire che vive in zona. Finora nessuno ha indizi sufficienti per svelare l’arcano. Alla Stella Marina, il locale vicino al quale sono state ritrovate decine di bottigliette commentano con un gran sorriso. «Noi non abbiamo fornito le bottigliette e pensavamo che fosse un avvenimento accaduto e dimenticato, invece pare stiano proseguendo i rinvenimenti. Certo che l’autrice ha fatto un lavoro da matti prima organizzando e poi mettendo in atto tutto questo».

Le lettere racchiudono una autobiografia a puntate, sono regolarmente numerate e finora ne sono state trovate oltre cento. «Non voglio che pensiate che la mia vita sia sempre stata un degrado emotivo e psicologico – si legge a pagina 10 – conservo con me anche ricordi stupendi, non dati di certo dalle persone vicine». Descrizioni dettagliate dell’infanzia di una bambina sensibile, che contemplava con tenerezza il tramonto e si beava del silenzio e della quiete, salvo poi conversare con quella che viene descritta come una voce coinvolgente che propone messaggi in grado di scatenare malinconia, curiosità e riflessioni. Si passa dai racconti della tenera età con riferimenti a qualche dissapore familiare, a quelli di aneddoti vissuti davanti a un pc in ambito lavorativo, tutti indizi con i quali la comunità budonese sta provando a risalire all’identità dell’artista. «Quando sentivo il bisogno di confidarmi con qualcuno cercavo il cielo – scrive ancora – mi sedevo spesso sopra le radici di un albero che si trovava a qualche chilometro da casa».

Il remake di “Le parole che non ti ho detto” va in scena a Budoni, stavolta però il volto del protagonista non è quello di Kevin Costner ma si tratta di un’anonima che si firma “La Voce”. Un centinaio di bottigliette di Campari, chiuse accuratamente con un tappo di sughero, contenenti delle pagine vergate a mano, sono state rinvenute in questi giorni nelle diverse spiagge del centro della Bassa Gallura.

I contenuti

Dappertutto

Evento in vista

Tra i budonesi iscritti alla pagina Facebook Budoni people decine di commenti concordano sull’idea di raccogliere le bottigliette e valutare un progetto culturale ed artistico. «Il rispetto e l’amore non sono offerte a senso unico, il modo e il tempo di manifestarli si comprende e si supera con una sana comunicazione – si legge ancora –. La metamorfosi interiore è un lavoro duro ma alla fine nulla rimane irrisolto».

Se La Voce intendeva far conoscere i suoi scritti sollecitando i lettori con pensieri profondi, ha avuto certo un’idea geniale. Nell’era in cui la scrittura a mano libera è stata sopraffatta dal digitale, una testimonianza scritta così sincera e sentita appare anacronistica ma di grande effetto. Il profilo della scrittrice sembra quello di una donna tra i 50 e 65 anni, riservata ma non totalmente introversa, appassionata di lettura, con animo bucolico, che ha donato alla comunità la propria arte in modo originale. Non resta che attendere di trovare tutte le bottiglie o sperare in un messaggio magari anonimo dell’artista.

