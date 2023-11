Budoni ko  con la leader 

Budoni 1

Cavese 2

Budoni (3-4-3) : Marano; Fremura (42’ st Escobar), Farris, Caparros; Raimo, Bammacaro (36’ st Stefanoni), Ortenzi, Assoumani; Lancioni, Spano (21’ st Dell’Agnello), Mauriello (36’ st Mebrouk). In panchina Faustico, Escobar, Gucciardi, Soyemi, Scolaro, Dessena. Allenatore Cerbone.

Cavese (3-5-2) : Boffelli; Magri, De Rosa, Troest; Polanco (9’ st Megna), Zenalaj, Antonelli (9’ st Urso), Konate, Sette (36’ st Chiarella); Addessi (21’ st Mercurio), Di Piazza (17’ st Sowe). In panchina Asciotti, Cinque, Piovaccari, Rana. Allenatore Cinelli.

Arbitro : Toro di Catania.

Reti : nel primo tempo 14’ Addessi, 26’ (r) Di Piazza; nel secondo tempo 8’ Bammacaro.

Note : ammoniti Antonelli, Raimo, Polanco, Zenalaj, Caparros, Lancioni, Chiariella, Escobar.

BUDONI. Enorme rammarico a Budoni per la seconda sconfitta consecutiva in casa. Davanti c’era la Cavese, favorita per la vittoria finale del torneo nonché attuale capolista. Ma, almeno nella ripresa, la differenza tra le due forze in campo non si è vista. Perché, dopo aver di fatto regalato la prima mezz’ora ai campani ed essere passati in doppio svantaggio anche con un rigore dubbio, il Budoni ha tirato fuori la testa nella ripresa costringendo i primi della classe ad abbassare il baricentro e chiudersi in area.

I galluresi sono riusciti a riaprire l’incontro all’8 della ripresa con Bammacaro, bravo a rifinire un cross di Assoumani dalla destra deviato da Buffelli. Da lì la partita ha cambiato volto, con i padroni di casa vicini al gol del pareggio, ma il doppio palo clamoroso a botta sicura di Lancioni ha negato quella che sarebbe stata una pazzesca rimonta. La Cavese ha tentato il colpo di rimessa, ma la retroguardia locale ha difeso con ordine cercando sino alla fine il gol che avrebbe regalato un pareggio tutt’altro che immeritato.

