budoni incanta  ma a vincere è l’ostiamare 

Ostiamare 3

Budoni 0

Ostia (4-3-3): Morlupo, Pasqualoni, Buono, Luka, Cardella (38’ st Mencagli), Icardi, Sardo, Sbardella, Simonelli (31’ st Cicarevic), De Crescenzo (34’ st Casazza), Ferrari. In panchina Valori, Plini, Talamonti, Bartolotta, Valentini, Maura. Allenatore Perrotti.

Budoni (3-5-2) : Marano, Assoumani, Raimo, Ortenzi, Caparros, Demoleon (24’ st Barbetta), Lancioni, Stefanoni, Gueye, Santoro, Bammarco. In panchina Faustico, Barbetta, Occhioni, Barbieri, Glino, Scolaro, Mauriello. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Leone di Avezzano.

Reti : nel secondo tempo 11’ e 38’ Cardella, 43’ Sardo.

Note : ammoniti De Crescenzo, Caparros, Luka, Buono; recupero 2’pt-4’st.

OSTIA. Tanta sfortuna per la prima uscita stagionale del Budoni, eliminato al primo turno di Coppa Italia dall’Ostiamare, con un passivo che non rispecchia la mole di gioco creata dall’11 gallurese, al quale è però mancata la freddezza sottoporta necessaria per poter sbloccare una gara che è stata ampiamente controllata dalla formazione sarda guidata dal confermatissimo Raffaele Cerbone.

L’amarezza

Le due reti su calcio da fermo realizzate da Cardella all’11ì’ e al 38’ della ripresa e la marcatura di Sardo permettono ai laziali di accedere al turno successivo della competizione. Ciò che resta è la prestazione di alto livello con assenze pesanti come capitan Farris, considerando la trasferta tra le mura di una delle compagini attrezzate per condurre un campionato di alta classifica.

La partita

Dopo una iniziale fase di studio, i galluresi si mostrano pericolosi con le conclusioni di Lancioni e Bammarco, sventate da Morlupo. Il Budoni continua ad affacciarsi dalle parti di Morlupo con il fuoriquota Stefanoni, lascia sul posto il marcatore ma l’Ostia si salva in angolo. Nella ripresa i padroni di casa passano a condurre con una prefetta punizione di Cardella che non lascia scampo a Marano. Lo svantaggio non pesa sulle gambe della formazione di Cerbone, che continua con ordine a cercare la via del gol, evitato dagli interventi salvarisultato di Morlupo. A 5’ dal termine Cardella si ripete su calcio di punizione portando i suoi sul 2 a 0. Al 43’ Sardo chiude la pratica insaccando il gol del definitivo 3 a 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA