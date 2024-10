Budoni in testacoda davanti al San Teodoro 

San Teodoro 1

Budoni 1

San Teodoro (3-5-2) : L. Melis; Muzzu, Mannoni, Pandiani; Di Nardo (27’ st Santoro), Mastromarino, Saggia (45’ st Pirina), Pala (7’ st Mauro), L. Melis; Ruzzittu, Ruiz (21’ st Moro). In panchina Deiana, Di Fraia, Molino, Floris, Spano. Allenatore Bavaro (squalificato Malu).

Budoni (4-3-3) : Moscaritolo; Raimo, Iacob, Farris, Ferrari; Serra (25’ st Hadad), Barboza, Teliz; Piassi (39’ st Hundt), Spano, Belloni (39’ st Mulas). In panchina Coscione, Gavrila, Medic, Stefanoni, Rudonja, Conci. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 36’ Piassi; nel secondo tempo 31’ Mastromarino.

Note : angoli 5-2; ammoniti Di Nardo, Saggia, Ferrari, Bavaro, Ruzzittu, Farris, Raimo; espulso Spano; recupero 1’pt-5’st.

SAN TEODORO. Il San Teodoro conquista un punto d’oro, utile e necessario per muovere una classifica deficitaria, sfruttando la superiorità numerica causa l’espulsione di Spano per un fallo opinabile. Dopo due interventi miracolosi di Moscaritolo, chiamato in causa da Mannoni su calcio di punizione, il Budoni centra il vantaggio con il tap-in di Piassi, attento nel deviare la respinta di L. Melis sul colpo di testa di Spano. In avvio di ripresa l’arbitro, dopo aver fischiato un fallo di Spano, viene richiamato dall’assistente ed estrae il cartellino rosso per l’attaccante biancoazzurro. Con l’uomo in più i teodorini pareggiano con un eurogol di Mastromarino. Nel finale Raimo ha due occasionissime per centrare quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria, ma non trova la porta.

