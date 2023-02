Budoni in stato di grazia: Formia sconfitto 

BUDONI 1

INSIEME FORMIA 0

Budoni (3-4-3) : Faustico, De Goicoechea, Raimo, Dominguez, Farris, Lamacchia (34’ st Steri), Rossi, Ortenzi, Ortiz (12’ st Ndiaye), Lancioni (21’ st Satta), Santoro. In panchina Riccio, Zullo, Luongo, Diaw, Assoumani, Diop. Allenatore Cerbone.

Insieme Formia (3-5-2) : Scognamiglio, Savarise, Martino, Viscovich, Medici, Cabrera, Puca, Cesani, Djalo, Durazzo (21’ st Ragosta), Gaita. In panchina Mancino, Jawara, Palma, Sequino, Cusanno, Schiavullo, Conte, Buglia. Allenatore Gioia.

Arbitro : Iurino di Venosa.

Reti : nel st 29’ Ndiaye.

Note : espulso Dominguez al 47’; ammoniti Dominguez, Ortenzi, Ndiaye, Djalo, Cusanno, De Goicoechea, Raimo.

BUDONI. Alla prima apparizione nella fase nazionale della Coppa, i ragazzi di Cerbone conquistano una vittoria d’oro che mette in discesa la possibile qualificazione ai quarti di Coppa Italia Nazionale. Tutto si deciderà mercoledì in casa della squadra laziale Insieme Formia. Al Budoni è stato sufficiente un gol di Ndiaye al 74’ arrivato da una bella manovra corale che ha convolto Raimo, Santoro e Ortenzi il quale ha mandato in porta l’attaccante, bravo a controllare palla e battere Scognamiglio. Una prova di forza per i galluresi, scesi in campo in formazione ampiamente rimaneggiata rispetto alla gara di sabato contro il Latte Dolce (vinta 2-1 e valsa il primo posto in classifica) e costretti a giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica per il doppio giallo sventolato a Dominguez, reo di un fallo molto dubbio.

La partita

Punto di forza dei biancoazzurri sicuramente la difesa, guidata da capitan Farris al fianco degli esperti De Goicoechea e Lamacchia che hanno annullato le manovre offensive del Formia. L’unica conclusione in porta degli ospiti è al 21’ con Gaita che però non impensierisce Faustico. La gara si sblocca al 29’ della ripresa con Ndiaye, bravo a rifinire una bella azione fatta di verticalizzazioni: Raimo serve sulla corsia Santoro che rientra e appoggia per Ortenzi il quale imbuca per Ndiaye che, al centro dell’area, insacca.

Lo stesso Ndiaye poco dopo si divora il possibile raddoppio su sponda di testa di Ortenzi. Nel finale gli ospiti tentano di riequilibrare il risultato, ma i galluresi reggono.

