«Budoni, impianto pronto tra un mese» 

Il dissalatore di Budoni, forse il primo a entrare in funzione in questa estate particolarmente siccitosa per l’Isola, potrebbe essere operativo tra il 5 e il 15 di agosto. A rivelarlo è il sindaco del centro costiero della bassa Gallura, Antonio Addis, che venerdì scorso ha annunciato le date durante la trasmissione “Caffè Corretto” su Radiolina. Il primo cittadino di Budoni, reduce dal confronto tra i sindaci di cinque comuni della Baronia e della Gallura e la Regione, in cui è stato deciso lo stanziamento di tre milioni di euro per far fronte all’emergenza, ha spiegato che si sta procedendo con una serie di proposte e progetti per evitare di dover chiudere i rubinetti.

«Il dissalatore è forse la soluzione più complicata ma siamo avanti con i tempi», ha spiegato Addis ai microfoni di Radiolina. «Sono stati coinvolti tantissimi enti per le autorizzazioni e la realizzazione dell’opera – aggiunge Addis – il dissalatore nascerà in un’area costiera: è una struttura di circa 15 metri di lunghezza e 4 di larghezza, non è particolarmente impattante e si stanno realizzando le infrastrutture di carico e scarico, a mare e a terra, che poi rimarranno al nostro comune. Il noleggio del dissalatore durerà due anni, il tempo previsto per risolvere i problemi attuali relativi alla siccità, con la realizzazione di un collegamento più capace tra la diga di Maccheronis e quella del Liscia, dove l’acqua non manca».

A parte l’invaso tra Torpè e Posada, dove sono presenti appena 7 milioni di metri cubi d’acqua su 27 di capienza totale, si cercherà di intervenire per tamponare anche le carenze dovute alla riduzione di portata della sorgente di Fruncu ‘e Oche a Siniscola, dove l’acqua si è ridotta a 50 litri al secondo contro i 100 che fuoriuscivano normalmente.

