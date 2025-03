budoni, il traguardo è vicino 

Budoni 3

Taloro 1

Budoni (4-3-3) : Moscaritolo; Raimo, Esposito, Farris (45’ st Hundt), Ferrari (13’ st La Rosa); Bringas (13’ st Cappai), Scioni, Teliz; Piassi, Tapparello (45’ st Tokic), Spano (13’ st Cannas). In panchina Forzati, Tupponi, Barboza, Coscione. Allenatore Cerbone.

Taloro (3-5-2): M. Fadda; Castro, Sau, Lapia; A. Fadda (44’ st Porcu), Vacca, Delussu, Secchi, Pusceddu (21’ st Mura); Mele (44’ st Falchi), Mereu (25’ st Mereu). In panchina Soru, Saba, Fois. Allenatore Frongia.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 28’ Mereu; nel secondo tempo 16’ (r) Teliz, 38’ Scioni, 42’ Piassi.

Note : ammoniti Ferrari, Castro, Lapia, M. Fadda, Pusceddu, Tapparello, Farris, Scioni, Piassi; espulso Castro.

BUDONI. Il Budoni, passato in svantaggio per la seconda volta in casa nell’intero campionato, ribalta il risultato conquistando la vittoria contro un ostico Taloro Gavoi. La squadra allenata da Frongia ha dato dimostrazione di una grande organizzazione difensiva oltre ad una buona cinicità.

Cronaca

Dopo aver sventato le folate offensive dei galluresi, i rossoblù passano sfruttando nel migliore dei modi l’errato disimpegno di Ferrari con il servizio di Pusceddu per la rete di Mereu. Il Budoni crea tanto ma il Taloro difende con ordine.

Nel primo quarto d’ora della ripresa gli episodi che cambiano le sorti dell’incontro: espulsione diretta di Castro per un fallo su Tapparello e rigore per il Budoni. Teliz trasforma per il pari. La capolista in superiorità numerica aumenta i giri ma il gol del vantaggio è solo sfiorato con tre legni colpiti. Solo al 38’ il Budoni completa la rimonta con un gran gol da fuori area da Scioni. I galluresi gestiscono il vantaggio e Piassi inventa un capolavoro: supera tre avversari e deposita in rete il gol del 3-1.

