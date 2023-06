Budoni, gli ultimi 90 minuti: un pari o una vittoria e sarà D  

A 90 minuti dall’obiettivo Serie D. Il Budoni ha nelle mani il destino di un’intera stagione. Nonostante il margine di vantaggio conquistato nella gara d’andata in terra umbra contro l’Ellera, i giochi non possono ancora dirsi conclusi. I galluresi hanno a disposizione due risultati su tre per conquistare la categoria che manca dalla stagione 2019-20, terminata con la retrocessione diretta nel massimo campionato regionale. La compagine gallurese, allenata dall’esperto Cerbone che ha sin qui dominato il percorso playoff (tre vittorie su tre), è chiamata a confermare la più che positiva prestazione di settimana scorsa.

Al Comunale (ore 15.30) è atteso il pubblico delle grandi occasioni per sostenere i biancoazzurri. Il 2-0 dell’andata può pesare sulle gambe degli avversari, ma sarà necessario disputare una prestazione senza cali di attenzione per raggiungere l’atteso traguardo, cosi come affermato domenica scorsa dal capitano Marco Farris.

RIPRODUZIONE RISERVATA