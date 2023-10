Budoni, è ora di fare punti 

Oggi (ore 14.30), per la nona giornata di andata, in campo altre due sarde. L’Atletico Uri, atteso sul campo del Cassino, viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo aver ritrovato la vittoria, superando la Romana. Si affrontano le uniche due compagini capaci, finora, di sconfiggere la capolista Cavese, cosa che rende la sfida davvero interessante con i giallorossi di Massimiliano Paba a caccia della continuità di risultati.

Momento difficile per il Budoni, scivolato in piena zona playout. Dopo un buon avvio, la squadra di Raffaele Cerbone nelle ultime cinque gare ha raccolto appena due punti. È tempo di riscatto: al Comunale arriva l’Ostia Mare, formazione che si esprime meglio in trasferta dove in questa stagione non ha mai perso (l’ultima sconfitta è addirittura del 29 gennaio scorso). Servirà una grande prestazione. I biancocelesti, a eccezione dell’incontro con l’Ischia, hanno comunque sempre disputato buone gare. ( ant.ser. )

Classifica : Cavese 18, Cos 17, Latte Dolce* 15, Cynthialbalon- ga 14, Nocerina 13, Ostia Mare e Cassino 11, San Marzano, Anzio 1924 , Ischia, Flaminia e Atletico Uri 10, Budoni e Romana* 9, Ardea e Boreale 7, Gladiator 4. (* una partita in più )

