Budoni e Monastir, la resa dei conti tra due domeniche  

La prima giornata di ritorno rivoluziona la vetta: ora lo scettro dell’Eccellenza è in mano al Budoni. La squadra di Raffaele Cerbone è sola al comando grazie alla netta vittoria contro il Carbonia (6-1) e alla contemporanea sconfitta del Monastir a Gavoi contro il Taloro (0-2). I biancocelesti dopo aver lasciato il primato negli ultimi due turni a Cocco e compagni, con cui l’avevano condiviso dalla sesta alla tredicesima giornata, lunedì hanno effettuato il sorpasso. Non potevano sperare in un inizio di 2025 migliore.

Clamoroso il successo colto contro i minerari. In questa stagione non avevano ancora vinto con più di due gol di scarto. Gli acquisti degli attaccanti Blas Dante Tapparello e Mauro Veneroso (andato a segno), in campo entrambi dal primo minuto, hanno subito dato i risultati sperati. Ne hanno tratto beneficio pure Barboza e Piassi, il primo autore di una doppietta. Ma il campionato è più che mai aperto. Oltre al Budoni, hanno approfittato della caduta dell’ex capolista (che però ha tutte le carte in regola per riprendersi subito) anche Ossese e Tempio, entrambe vittoriose ma con sofferenza. I bianconeri di Giacomo Demartis sono riusciti a risolvere la trasferta con la Ferrini Cagliari a cinque minuti dal fischio finale pur con un uomo in meno. Ai galluresi di Mauro Giorico è bastata una rete di Schinnea in avvio di partita nell’incontro dal sapore antico con la Nuorese. Il torneo che si annuncia davvero entusiasmante e tra due turni ci sarà lo scontro tra Budoni e Monastir.

Forse non può più essere considerata una sorpresa il Calangianus, capace di strappare tre punti ad Alghero consolidando la quinta posizione. Oggi disputerebbe i playoff contro il Monastir, essendoci un divario tra le due formazioni inferiore ai dieci punti.La prima giornata dell’anno ha sorriso anche a Iglesias e Villasimius, due ottime compagini pronte a disputare un grande girone di ritorno. I minerari hanno piegato il San Teodoro mentre i ragazzi di Nicola Manunza hanno avuto la meglio sul Ghilarza, che in trasferta non riesce a ingranare.Scorrendo la classifica, dall’Alghero in giù ci sono ben otto squadre racchiuse in appena sei punti. Una lotta salvezza infuocata. In questo gruppo hanno ottenuto il successo solo il Taloro e il Barisardo, che ha agganciato la Ferrini. Sono state sconfitte le altre sei.

