Budoni e Atletico Uri in cerca del successo 

Il Budoni in casa contro la Romana, l’Atletico Uri in trasferta contro l’Ardea. Sono le sfide che affronteranno oggi le due squadre sarde di Serie D alla ricerca di punti salvezza. Mentre le principali attenzioni dell’Isola convergeranno su Tertenia, dove è in programma il derby tra Costa Orientale Sarda e Latte Dolce, gli altri club isolani si preparano a una lotta sportiva particolarmente complicata per la squadra gallurese e dalle molte insidie per la formazione sassarese.

Il Budoni ospita tra le mura amiche la terza forza del torneo, distante solo tre punti dalla Cos (seconda) e a -10 dall’irraggiungibile capolista Cavese, che ha già un piede in Serie C. Ma tutte le altre pretendenti al trono non possono permettersi passi falsi nella corsa verso gli spareggi per salire di categoria, così si può stare sicuri che gli ospiti faranno di tutto per portare via i tre punti dalla Sardegna. I padroni di casa però hanno assoluta necessità di muovere la classifica: sono terzultimi con un vantaggio di sole 4 lunghezze sull’ultima (la Gladiator) e continuare a marciare con l’andatura attuale significa passare certamente per i playout, se non fare addirittura di peggio.

L’Uri dal canto suo deve evitare una sconfitta sul campo di una diretta concorrente per restare in Serie D. L’Atletico e l’Ardea sono appaiati a quota 21, poco sopra la linea di galleggiamento, e perdere significherebbe peggiorare la situazione.

