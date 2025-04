budoni distratto, barisardo salvo 

Barisardo 2

Budoni 1

Barisardo (4-4-2) : Mejri, Mendes, Rodrigues, Soilihi, Mihali; Dimitrijevic, Mabo, Passalenti, Volo (1’ st Tosi); Mangle, Nunes Correia (45’ st Dragan). In panchina Pisu, Carta, Cissokho, Murgia. Allenatore Ibba (Ruggeri squalificato).

Budoni (4-3-3) : Forzati, Ferrari, Farris, La Rosa (22’ st Iacob), Raimo; Bringas, Scioni, Stefanoni (22’ st Teliz); Cannas (32’ st Paciurea), Tokic (22’ st Tapparello), Spano (1’ st Veneroso). In panchina Moscaritolo, Hundt, Esposito, Barboza. Allenatore Cerbone.

Arbitro: Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 20’ Tokic; st 13’ Nunes Correia, 23’ Soilihi.

Note : ammoniti Forzati, Teliz, Mejri; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 100.

Lanusei. Quando Nicola Ruggeri è diventato allenatore del Barisardo, la squadra era ultima in classifica. Era il 6 novembre e i biancoblù avevano totalizzato tre punti in otto partite. Ma, annunciando l’ingaggio del tecnico, il presidente Roberto Ibba si era detto certo di raggiungere l’obiettivo. Centosessanta giorni dopo è successo davvero: il Barisardo resta in Eccellenza. Decisiva la vittoria (2-1) sul Budoni, già in D. Una rincorsa mostruosa, quella della formazione ogliastrina. Che si salva col brivido perché il Budoni passa al 20’ con Tokic. Poi i biancoblù la ribaltano con Nunes Correia, al 13’ della ripresa, e Soilihi (23’).

