Budoni dal sogno all’incubo Vince la Boreale 

Boreale 1

Budoni 0

Boreale (4-3-3) : Corriere, Tomassini, Ricci (21’ st Canestrelli), Casavecchia, Zeetti (36’ st Leonardi) Spila, Liburdi, Sammartino, Di Vico, Bersaglia (12’ st Frangella), Muratore (39’ st Selvadagi). In panchina Mansueti, Di Giannantonio, Perroni, Anticoli, Piciollo. Allenatore Piccareta.

Budoni (4-3-3) : Marano, Caparros, Marinacci. Ortenzi (11’ st Basualdo), Farris, Fremura, Lancioni (28’ st Raimo), Stefanoni, Quintero (11’ st Leveh), Spano, Bammacaro (23’ st D’Amico, 41’ st Mauriello). In panchina Ammirati, Zoppi, Piu, Toskic, Raimo. Allenatore Petrone.

Arbitro : Cortale di Locri.

Rete : nel secondo tempo 46’ Selvadagi.

Note : calci d’angolo 1-4; ammoniti Tomassini, Ricci, Di Vico, Marinacci, Farris, Caparros; recupero 2’pt-6’st.

FIUMICINO. Spinto dalla voglia di superare il periodo decisamente negativo, il Budoni gioca un ottima prima frazione ma sbanda nella seconda ed esce sconfitto di misura con un gol all’ultimo minuto nella sfida salvezza contro la Boreale. Si è vista una formazione in crescita, ripartita dai buoni spunti del primo tempo disputato settimana scorsa contro il San Marzano.

La partita

La motivazione giusta per risalire una classifica deficitaria non è certo mancata, tant’è che anche ieri, i primi 45’ sono stati a senso unico, nei quali è mancata la gioia del gol, negata a più riprese da un Corriere strepitoso che, costretto agli straordinari da Spano e Quintero, ha evitato una debacle.

Nella ripresa, invece, la gara e quindi il Budoni, cambia volto. Al 15’ l’arbitro concede un calcio di rigore al Boreale: Marano intuisce la conclusione e tiene in vita le speranze dei biancoazzurri. Mister Petrone inserisce in campo i nuovi acquisti Basualdo e Leveh, che hanno raggiunto il gruppo in settimana. Ma la Boreale acquisisce consapevolezza e aumenta la pressione. Al 90’ Farris respinge una conclusione riuscendo ad intervenire sulla linea di porta ma, un minuto più tardi, i padroni di casa trovano la via del gol con Selvadagi, servito in area.

Davide Ungredda

