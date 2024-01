Budoni, che impresa Va sotto due volte e al 90’ ribalta l’Uri 

Atletico Uri 2

Budoni 3

Atletico Uri (4-4-2) : Tirelli; Rosseti, Esposito, Barracca (9’ st Jah), Fadda; Piga (30’ st Pisano, 37’ st Fusco), Fiorelli (31’ st Valentini), D’Ottavi, Attili (46’ st Cannas); Fangwa, Demarcus. In panchina Atzeni, Pionca, Lubrano, Scanu). Allenatore Massimiliano Paba.

Budoni (4-4-2) : Marano; Zoppi (37’ st Mauriello), Demoleon, Barboza Gonzales, Iodice (21’ st Bammacaro); Imoh (31’ st Levah), Basualdo Martinez, Toskic (31’ st Spano), Stefanoni; Quintero Ortiz, Idoyaga (49’ st Farris). In panchina Ammirati, De Paola, Ortenzi, Lancioni. Allenatore Mario Petrone.

Arbitro : Gianluca Cipriano di Torino.

Reti : 17’ Demarcus, 41’ Idoyaga, 25’ st Attili (r), 41’ st Quintero Ortiz (r), 45’ st Levah.

Note : ammoniti Barracca, Fiorelli, Pisano ed Esposito (A), Demoleon e Iodice (B). Spettatori 200 circa. Angoli 6-6. Recupero 1’ pt + 6’ st.



Uri. Il derby premia il Budoni, che vince 3-2 sul campo dell’Atletico Uri al termine di un match che non ha lesinato emozioni con gol, rigori, agonismo e proteste. Padroni di casa a un passo dai plyout, per gli ospiti tre punti importanti in chiave salvezza.

Il risultato si sblocca al 17’: punizione di D’Ottavi dalla destra e Demarcus trova il tempo giusto per l’incornata vincente sul primo palo. Pari al 41’ con un bel tiro da lontano di Idoyaga, con la palla che si insacca verso il palo più lontano. Padroni di casa nuovamente in vantaggio a metà ripresa. Al 68’ ingenua spinta alle spalle di Demarcus ed è rigore tra le proteste degli ospiti. Batte Attili, Marano intuisce ma non ci arriva. L’Atletico Uri sembra possa portare a casa il risultato ma un altro penalty vale il nuovo pareggio: al minuto 83’ un contatto tra Valentini e Bammacaro convince l’arbitro a indicare il dischetto. Veementi proteste uresi e gioco fermo per circa 3’. Va sul dischetto Quintero Ortiz che spiazza Tirelli per il 2-2.

L’Atletico si disunisce e il Budoni ne approfitta. Al 90’ una punizione a centrocampo battuta in fretta dagli ospiti trova mal posizionati gli uresi: palla in verticale per Levah che si libera bene e timbra la palla del 3-2. Al termine ancora proteste e nervi tesi, gli ospiti tornano a casa con i tre punti.



