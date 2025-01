Budoni all’ultimo respiro 

Budoni 2

Monastir 1

Budoni (4-3-3) : Forzati; Raimo, Esposito, Farris, Ferrari (44’ st La Rosa); Teliz, Bringas, Barboza; Piassi (38’ st Spano), Tapparello (34’ st Tokic), Veneroso (20’ st Belloni). In panchina Moscaritolo, Hundt, Stefanoni, Cannas, Scioni. Allenatore Cerbone.

Monastir (4-2-3-1) : Daga; Arzu, Porru, Madero, Pinna; Feola, Naguel; Santoro, Nurchi (17’ st Sanna), Sarritzu (41’ st Frau); Cocco (39’ st Manca). In panchina Stevanato, Zurbriggen, Corda, Manca, Arangino, Riep, Masia, Frau. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 6’ Tapparello; st 31’ Sanna, 45’ Spano.

Note : ammoniti Naguel, Esposito, Bringas, Raimo, Sarritzu, Belloni, Feola, Frau, Spano; angoli 3-6; recupero 1’pt-6’st.

BUDONI. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, il Budoni si aggiudica quella che può essere la gara più importante del campionato. Il Monastir si arrende (2 a 1) dopo 90’ di vera battaglia sportiva al cospetto di una squadra che ora comanda la classifica con un vantaggio di sei lunghezze.

La gara

È stata la partita che tutti si aspettavano, decisa dalle invenzioni nate dalle accelerazioni dei laterali galluresi Piassi e Belloni. Determinante il fattore Comunale per i galluresi: qui hanno costruito 9 vittorie in altrettante gare. La vicecapolista, al terzo passo falso in campionato, è ancora a secco di vittorie nel 2025. Essere passati in svantaggio dopo appena 6’ ha sicuramente modificato l’interpretazione della gara da parte dei cagliaritani, costretti a rincorrere per gran parte di un match che in avvio dà chiari indizi di un forte tatticismo. Eppure al primo vero affondo i galluresi passano: accelerazione verso il fondo di Piassi, che lascia sul posto Pinna e serve un assist perfetto per Tapparello il quale deve solo appoggiare in rete. Il Monastir non si scompone e costruisce da calcio da fermo la più nitida occasione con Cocco, fermato dal palo. Sul ribaltamento di fronte è Teliz a divorarsi il raddoppio sull’ennesimo pallone servito da Piassi.

La ripresa

Nella ripresa l’ex Santoro si mette in mostra con le sue accelerazioni costringendo Forzati a intervenire sul cross per Cocco libero in area. Alla mezz’ora il pari: dal corner di Santoro svetta Barboza, Cocco intercetta e Sanna devia in rete. A 2’ dalla fine uno svarione di Ferrari concede il pallone della vittoria a Santoro ma Forzati si supera. Il Budoni contrattacca con la velocità di Belloni, Toskic devia il traversone sul palo ma sulla respinta è lesto Spano a siglare il gol della vittoria.

