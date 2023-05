Budoni all’assalto della D 

Budoni. L’enormità degli 85 punti conquistati in campionato non è bastata al Budoni per guadagnare subito la serie D e ora la squadra di Raffaele Cerbone punta tutto sui playoff. Domenica, giornata di avvio degli spareggi promozione che vedrà in azione tutte le seconde classificate nei 28 gironi dell’Eccellenza, la squadra gallurese scenderà in campo a Roma per sfidare il Boreale. I playoff nazionali faranno salire sette club in D.

Andata e ritorno

Il Budoni, che la quarta serie l’ha giocata per diversi anni, sogna di tornarci. Bisognerà capire in quali condizioni la squadra arriverà all’appuntamento dopo uno stop così lungo, interrotto solo per giocare la Supercoppa Italia persa con l’Usinese. I playoff prevedono gare di andata e ritorno: in caso di parità dopo i due confronti, andrà avanti la squadra che avrà segnato più reti in trasferta. Restando la parità, si giocheranno due tempi supplementari. Chi passerà il turno incontrerà la vincente fra gli umbri dell’Ellera e i toscani dello Zenith Prato. La formazione che vincerà questo ulteriore spareggio guadagnerà uno dei posti in palio per la Serie D.

Altri spareggi

Il Budoni non è alla prima esperienza nei playoff. Nel 2016/17, allenato ugualmente da Raffaele Cerbone, conquistò la D eliminando Valle del Tevere (club laziale) e Bozner (altotesino). Ora la nuova sfida, dopo un campionato esaltante in cui solo il Latte Dolce ha conquistato due punti in più dei galluresi e l’immediato ritorno in D dopo la retrocessione di un anno fa.