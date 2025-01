Budoni alla ricerca dell’allungo decisivo 

Disputato lo scontro diretto, ora è sfida a distanza tra Budoni e Monastir. Oggi, con fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi, è in programma la quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, un turno che prevede l’incrocio tra le prime quattro della classe. La partita di cartello è quella del “Walter Frau” di Ossi, dove i bianconeri di Giacomo Demartis affrontano la capolista: per i padroni di casa, terzi in classifica in compagnia del Tempio, potrebbe essere l’ultima chiamata per restare in gioco per la promozione diretta. Classifica alla mano, Franchi e compagni hanno un ritardo di sette lunghezze dalla battistrada. Negli ultimi due turni, nei quali hanno conquistato altrettanti pareggi, hanno perso quattro punti dalla prima della classe. E dire che in precedenza non avevamo mai chiuso una gara col segno “x”.

La battistrada

È invece un periodo d’oro per la squadra di Raffaele Cerbone, reduce da quattro vittorie di fila, l’ultima col Monastir che ha consentito di mandare a -6 i principali concorrenti per la Serie D. La partita però resta aperta a qualsiasi risultato. Se in casa i galluresi non concedono nulla (hanno sempre vinto), in trasferta hanno lasciato nove punti. Entrambe le squadre dovrebbero essere al completo. Dirige l’incontro Luca Sanna di Sassari.

I rivali

A centonovanta chilometri di distanza un Monastir ferito deve vedersela col Tempio. Tra le due formazioni ora balla solo un punto e anche in questo caso l’esito del match è incerto. Entrambe devono vincere. Per i padroni di casa è stato un avvio di girone di ritorno disastroso: un punto in tre partite che, oltre ad aver vanificato il vantaggio di due lunghezze sul Budoni al giro di boa, ora li costringe a rincorrere. I galletti a loro volta sabato scorso hanno riscattato la sconfitta col Barisardo e sognano il sorpasso e la seconda posizione. Marcello Angheleddu, tecnico dei campidanesi, deve rinunciare a Frau e Naguel, fermati dal giudice sportivo. Arbitra Riccardo Urru di Sassari.

Subito dietro

Al “Signora Chiara” di Calangianus i giallorossi, falcidiati dalle squalifiche, affrontano un Taloro che attraversa un buon momento. Il Villasimius, sempre vittorioso in questo girone di ritorno (e impegnato mercoledì nella finale di Coppa Italia contro l’Ossese), è a caccia del quinto posto ed è atteso sul campo del San Teodoro, che invece ha bisogno di punti salvezza. L’Iglesias, sesto, fa visita all’ostico Alghero. La Nuorese, a secco di successi dal primo dicembre, è impegnata a Ghilarza ed è reduce da un filotto di risultati negativi che la costringe i a guardarsi alle spalle: i playout sono a cinque punti.

In coda

In coda sono in programma gli scontri diretti Carbonia-Barisardo e Li Punti-Ferrini. Al “Carlo Zoboli” di Carbonia si affrontano le due formazioni appaiate in quartultima posizione. È evidente che la posta in palio è altissima. A Sassari la Ferrini Cagliari, ancora in fondo alla classifica, vuol dare continuità al successo col Calangianus. Il Li Punti, penultimo col Ghilarza, ha ugualmente fame di vittoria.