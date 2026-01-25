budoni a testa alta contro la capolista: la scafatese per vincere deve soffrire 

Budoni 0

Scafatese 1

Budoni (4-2-3-1) : Tirelli, Taiappa, Nunez, Schirru (31’ st Mascia), Farris, Madero, Pinna (31’ st V. Gomez), O. Gomez (34’ st Mihali), Ljubanovic, Ladu, Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Da Silva, Yanovskyy, Dessena, Baltolu. Allenatore Cerbone.

Scafatese (3-4-3) : Leonardo, Baldan, Acquadro, Suns, A. Esposito (35’ pt Faiello), Maggio, Convitto (1’ st Dambros, 48’ st Orefice), Di Santo, Sicurella, Molinaro (16’ st Palmieri), C. Esposito. In panchina Arlanch, Ciurleo, Calzone, Altobello, Conteh. Allenatore Ferrari.

Arbitro : Valentini di Bari.

Rete : st 16’ Sicurella.

Note : ammoniti Madero, Ladu, Maggio, Calzone, C. Esposito. Angoli 2-0. Recupero pt 2’-st 5’.

Budoni. Non basta l’equilibrio al Budoni: in uno scontro giocato alla pari è la Scafatese a strappare l’intera posta in palio con un chirurgico 1 a 0. Con la capolista i galluresi pagano l’unica disattenzione della gara.

La sfida

Il Budoni mostra una buona quadratura nelle prime battute e trova anche il gol al 12’ con Farris dopo uno scarico di Ladu, ma la marcatura è annullata per fuorigioco. La Scafatese cerca di rispondere con le progressioni di Molinaro ma le chiusure di Taiappa, Madero e Farris sono determinanti nel disinnescare i pericoli nel cuore dell’area di rigore.

Il secondo tempo

L’equilibrio si spezza al 16’ della ripresa: una disattenzione della difesa gallurese su una rimessa laterale permette a Sicurella di ricevere palla in area e battere Tirelli con un tiro preciso. Da quel momento il Budoni alza la pressione e prende possesso del campo trascinato dall’intraprendenza di Ladu, autore di una conclusione potente dalla distanza neutralizzata da Leonardo.

Nonostante i numerosi cross messi al centro e il tentativo aereo di Madero al 36’ la Scafatese si difende con ordine e densità. Il forcing finale del Budoni non scardina il blocco ospite, che blinda il risultato nonostante un finale di marca prevalentemente sSarda.

