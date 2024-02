Budoni a picco, salvezza lontana festa nocerina 

Budoni 0

Nocerina 1

Budoni ( 4-4-2 ): Marano, Mauriello (42’ st Desiato), Farris, Casale, Colazzilli, Idoyaga (42’ st Lancioni), Basualdo (29’ st Spano), Barboza, Bammacaro, Quintero (23’ st Leveh), Imoh. In panchina Ammirati, Costaggiu, Zoppi, Iodice, Demoleon. Allenatore Petrone.

Nocerina ( 4-3-3 ): Fantoni, Pinna, Crasta, Mazzei, Mariano, Vecchione (30’ st Tuninetti), Citarella (20’ st Rossi), Carotenuto, Guida (20’ st Maimone), Cardella, Liurni (40’ st Gaetani). In panchina Pellegrino, Petti, Garofalo, Maccari, Esposito, Gaetani. Allenatore Nappi.

Arbitro : Isoardi di Cuneo.

Rete : 29’ pt Cardella.

Note : ammoniti Pinna, Cardella, Casale, Spano, Vecchione, Tuninetti, Imoh, mister Nappi; angoli 7-4; recupero 1’pt-6’st.

BUDONI. Il Budoni non sfrutta a dovere le grandi occasioni a proprio favore ed esce sconfitto nella sfida contro la vicecapolista Nocerina. Buoni segnali di ripresa, vedi l’ottimo avvio e la grande risposta data dopo il gol dello svantaggio, ma il poco cinismo sotto porta è una caratteristica che ancora la formazione biancoazzurra non ha lasciato alle spalle e che, ancora una volta, condanna i galluresi a lasciare l’intera posta in palio agli avversari. Grande avvio dei locali, al 2’ ottimo recupero palla di Mauriello su Guida, il terzino conduce palla e serve Imoh, l’attaccante però calcia addosso a Fantoni. L’estremo difensore campano si mette in mostra anche al 15’, su un bel colpo di testa di Quintero. Alla prima vera occasione la Nocerina passa a condurre con una ribattuta di Cardella, bravo a ribadire in rete il salvataggio di Marano. Al 36’ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Guida che a porta vuota calcia a lato. Al 10’ della ripresa Imoh viene atterrato dentro l’area, l’arbitro assegna la massima punizione, Basualdo si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare. Il Budoni continua il forcing con il subentrato Spano, questo cerca sul secondo palo Idoyaga, ma la deviazione di testa esce sul fondo. Prossima settimana, incontro di fondamentale importanza per i galluresi, attesi nello scontro salvezza contro il Gladiator.

