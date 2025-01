Budoni, 6 di nuovo primo 

Budoni 6

Carbonia 1

Budoni (4-3-3) : Forzati; Raimo, Esposito (17’ st Hundt), Farris, Ferrari; Brigas, Teliz (36’ st Belloni), Barboza (22’ st Scioni); Piassi, Tapparello (22’ st Cappai), Veneroso (30’ st Spano). In panchina Moscaritolo, Stefanoni, Mesina, Cannas. Allenatore Cerbone.

Carbonia (4-2-3-1) : D. Doneddu; Broglia, Chidichimo (36’ st Garcia), Atzeni (43’ st G. Cocco), Filippi (17’ st D. Cocco); Isaia, Mancini; Tocco (28’ F. Doneddu), Moreno, Ricci; Pavone. In panchina Galasso, Caverzan, Carboni, G. Cocco, Sartini, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 12’ Piassi, 17’ Barboza, 22’ Moreno; nel secondo tempo 2’ Veneroso, 15’ Barboza, 38’ Piassi, 50’ Scioni.

Note : angoli 5-2; ammoniti Teliz, Barboza, Atzeni, Garcia; recupero 1’st-7’st.

BUDONI. Il match col Carbonia termina col trionfo del Budoni, che vince con un tennistico 6 a 1 e dimostra una manifesta superiorità. Una vittoria pesante non soltanto per il risultato ma soprattutto per l’importanza dei tre punti che, tradotti, significano primo posto. Il Monastir si ferma, sconfitto dal Taloro, e i galluresi ne approfittano. Ora i biancoazzurri comandano la classifica a +1 dai rivali, in attesa del big match che si disputerà tra due settimane, prima contro seconda, tra le mura amiche della neo capolista.

Schiacciasassi

Il Budoni in casa è un rullo compressore, 8 vittorie su 8. Per il Carbonia è stata un’esecuzione. I minerari hanno provato a tenere un atteggiamento offensivo con una linea di pressione alta, ma la differenza tecnica è stata evidente sin dai primi minuti. Alla prima vera occasione il Budoni passa con una azione personale di Piassi, culminata con una gran conclusione sul primo palo. Barboza, 5’ dopo, raddoppia trasformando il primo dei tanti cross dalla destra serviti dal mancino di Veneroso. Il Carbonia pare rientrare in partita al 22’ quando Moreno, servito da un controllo difettoso ma efficace di Tocco, tenta un tiro cross che inganna Forzati. Al 2’ della ripresa però ci pensa Veneroso a ristabilire le distanze: è bravo a recuperare la respinta di D. Doneddu e trovare la rete. Al 60’ il secondo gol fotocopia di Barboza: cross di Veneroso, inserimento e stacco di testa del centrocampista uruguaiano. Anche Piassi sigilla la sua prestazione firmando la propria doppietta con un gran diagonale che trafigge il non perfetto intervento di Doneddu. Al 5’ dei 7’ di recupero Scioni si aggiunge alla lista dei marcatori siglando il definitivo 6 a 1.

