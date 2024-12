«Budget insufficienti, aumento indispensabile»  

«È fondamentale incrementare il budget per le strutture sanitarie private convenzionate, per abbattere le liste d’attesa e garantire prestazioni di qualità ai cittadini sardi». Così Antonello Peru, capogruppo di Sardegna al Centro, esprime sostegno alle organizzazioni sindacali che hanno sollecitato un aumento del 20% del finanziamento per la specialistica accreditata.

«Le risorse attualmente assegnate dal Servizio sanitario regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie private, sia per l’assistenza ospedaliera che per la specialistica ambulatoriale, sono assolutamente insufficienti», sottolinea Peru. «Il sistema privato accreditato non deve essere visto come un antagonista, ma come un valido supporto e complemento al servizio pubblico, che deve essere integrato in modo efficace, senza dispersione di risorse. Per questo, è necessario calibrare i fondi in modo mirato, soprattutto nelle discipline urgenti e vitali per gli utenti.

A oggi, il budget destinato all’assistenza ospedaliera è circa 103 milioni di euro, mentre quello per la specialistica ambulatoriale ammonta a 67 milioni. Queste cifre collocano la Sardegna tra le regioni con i coefficienti di ripartizione più bassi d’Italia. Abbiamo gli strumenti giuridici per rivedere i massimali di spesa, anche superando i limiti fissati dalla normativa nazionale. Pertanto, invito la maggioranza a concentrarsi prioritariamente sull’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie per i sardi, piuttosto che su pseudo-riforme che mirano solo a stravolgere l’organizzazione delle strutture e dei servizi».

