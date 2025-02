Buddusò, Usinese, Conghinas, Bonorva: comincia lo sprint per vincere il gruppo B 

Chi si ferma è perduto, specie in un torneo combattuto come il girone B di Promozione dove tre squadre sono racchiuse in quattro punti e la quarta è a -3 dal podio. Mancano nove turni al termine del campionato e ogni passo falso potrebbe costare carissimo.

Dopodomani

Così già domenica ci si troverà davanti a uno snodo importante e forse decisivo per due contendenti: il Coghinas, al momento terzo a quota 49, ospita il Bonorva, quarto a 46: entrambe devono vincere se vogliono tenere il passo del Buddusò, primo a 52 e nuovamente in forma dopo un breve periodo di appannamento. La capolista attende il Bosa, fermo a metà classifica, e potrebbe allungare su una delle due contendenti (magari su entrambe). Più complicato l’impegno dell’Usinese, seconda, che farà visita al Luogosanto, in sesta posizione. Insomma, la giornata potrebbe risultare fondamentale.

Come nel girone A i favori del pronostico sono per la battistrada. Neopromossa, è stata protagonista sin qui di una cavalcata sorprendente e strepitosa, superando indenne anche alcune giornate no (clamoroso il rovescio subito di recente proprio contro l’Usinese). I 52 punti sin qui conquistati non sono frutto del caso e corrispondono, più o meno, alla quota raggiunta un anno fa alla stessa giornata dalla Nuorese (55), che poi a fine stagione festeggiò la salita in Eccellenza. Sono ammessi gli scongiuri, ma a questo punto non si può negare di puntare all’obiettivo massimo.

Vari cambiamenti

Certo ancora nulla è sicuro, perché già nelle scorse settimane si è assistito a una serie di avvicendamenti in vetta tra l’attuale leader e le due rivali. L’Usinese si sta confermando sui livelli del 2024: oggi ha 50 punti, allora ne aveva 53. Il Coghinas ha fatto un salto in avanti notevole, guadagnando ben 14 punti. Come del resto il Bonorva, che ha all’attivo un +13. Bene anche il Luogosanto (+9) e l’Ovodda (+8), mentre le delusioni più cocenti sono la Macomerese (-20: un anno fa lottava per la vetta), il Sennori (-15) e il Siniscola (-18). L’Abbasanta, ultimo, nel 2024 era penultimo.

Le giornate

Il calendario da qui all’ultima giornata (il 27 aprile) propone complessivamente quattro scontri diretti, ma se il Buddusò ne deve affrontare uno solo (col Bonorva in casa alla quartultima), le altre ne hanno almeno due se non tre. Il percorso meno impegnativo, per quanto possa valere oggi, è quello della capolista, che oltre alla sfida di vertice deve superare gli ostacoli Atletico Bono (in casa) e Luogosanto (in trasferta) e affrontare poi impegni sulla carta più agevoli contro Bosa, Sennori, Tonara, Stintino, Tuttavista e Abbasanta (all’ultimo turno).

L’Usinese deve incrociare il Coghinas in casa e il Bonorva in trasferta (ultima giornata), affrontare scontri ostici contro Luogosanto, Arzachena e Bono e giocare contro Abbasanta, Ovodda, Lanteri e Sennori.

Il Coghinas attende subito il Bonorva, poi sfiderà fra quattro turni in trasferta l’Usinese: uniche gare davvero complicate, perché le altre la vedranno sfidare Tuttavista, Macomerese, Castelsardo, Siniscola, Bosa, Tonara e Stintino. Infine il Bonorva: domenica va a Coghinas, alla quartultima farà visita al Buddusò e all’ultima giornata riceverà l’Usinese. Non semplice, anche perché nel mezzo giocherà contro l’Atletico Bono e i tre punti di distacco pesano. Le altre gare: Ovodda, Lanteri, Sennori, Tuttavista e Macomerese.

Insomma, l’impressione è che il Buddusò sia davanti a tutti non solo come punteggio e che il Coghinas tra le contendenti abbia la strada meno complessa. Ma tutto può accadere e l’Usinese ha in rosa Domenico Saba. Non uno qualunque.

