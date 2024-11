Buddusò, un uragano 

Sennori 1

Buddusò 6

Sennori (4-4-2) : Desini, Achenza, G. Fiori, A. Fiori (1’ st Sarr), Grina, Nurra, Carboni (27’ st Magliona), Desole (1’ st Demontis), Florenzano (31’ st Budroni), Ortu, Solinas (1’ st Spiri). In panchina Fenu, Pisano, Fogli, Aliberti, Pazzola. Allenatore Pinna.

Buddusò (4-4-2) : Canu, Jara, Barilari, Cordoba (13’ st Dem), Umar, Masia, Mandras, Allue, Balde (35’ st Marrone), Pereira (27’ st Scanu), Muggianu. In panchina Cuguttu, Hasaj, Sosa, Mioko, Louhbaba, Uleri. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 3’ pt Muggianu, 9’ pt Balde, 32’ e 35’ Pereira, 19’ st Nurra, 30’ st Dem, 46’ st Masia .

Sennori. Goleada del Buddusò che supera il Sennori per 1 a 6. Ospiti in vantaggio già al 3’ con Muggianu che appoggia in rete su assist di Baldè. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio siglato proprio da Balde, tra le vibranti proteste sennoresi per un possibile fuorigioco. Al 32’ Pereira mette a segno il terzo gol e, dopo appena tre minuti, sigla anche la quarta marcatura.

Nella ripresa il Sennori tira fuori l’orgoglio creando diverse occasioni con Ortu e Solinas e, al 64’, trovano il gol con un potente diagonale di Nurra che supera l’incolpevole Canu. Il Buddusò però controlla il match e alla mezz’ora segna il quinto gol con Dem. Gli uomini di mister Terrosu, con i padroni di casa in inferiorità numerica per l’espulsione di Desini, gonfiano la rete per la sesta volta con il gol siglato da Masia.

Post partita infuocato con la società del Sennori che annuncia di volersi rivolgere «alle sedi opportune» contro il primo assistente arbitrale per i presunti comportamenti sgraditi verso i propri giocatori, specialmente Mattia Desini, e per le frasi ritenute «minacciose» che sarebbero state rivolte al presidente Gianni Desini.

RIPRODUZIONE RISERVATA