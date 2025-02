Buddusò primo da solo 

Buddusò 2

Lanteri 0

Buddusò (3-4-1-2) : M. Canu, G. Canu (43’ st Allub), Barilari (35’ st Lautaro), Cordoba, Usman, Masia, Mandras, Dem (25’ st Muggianu), Munaro (44’ st Scanu), Barzaghi (44’ pt Marrone), Abdoulie. In panchina Cuguttu, Hasaj, Diana. Allenatore Terrosu.

Lanteri (4-5-1) : Nieddu, Sini, Ruiu, Dessena (35’ st Zallu), Zichi, Capra (14’ st Gallisai), Mura, Babou (25’ st Cubeddu), Florenzano, Ravot, Piu. In panchina Sanna, Ruzzu, Tugulu, Spano. Allenatore Mura.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : 4’ st Masia, 40’ st Muggianu.

Buddusò. Due gol di ottima fattura rompono gli equilibri della contesa tra il Buddusò e la Lanteri Sassari catapultando i biancocelesti da soli in vetta alla classifica.

La gara

La svolta a inizio ripresa, palla a Manuel Masia che con una serpentina si infila tra le maglie dei difensori ospiti e in uscita infila il bravo Nieddu. Il boato del numeroso pubblico mette a dura prova le pur solide strutture del Borucca. Al 40’ invece è Mandras sulla destra a seminare tutti e a porgere a Muggianu che in diagonale raddoppia. Due bellissime reti in una partita non bella, anzi piuttosto bruttina. Per vedere belle gare bisogna essere in due e il Buddusò non aveva il rivale giusto. Comunque per i ragazzi di Terrosu tre punti che fanno morale e classifica: vetta solitaria nuovamente conquistata.

