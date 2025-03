Buddusò inarrestabile 

Tonara 0

Buddusò 2

Tonara (4-4- 2) : Manfredi, Sanna (30’ st Mura), Munoz, Tohomogo, Poddie, Frau, G. Sau (25’ st Noli), Trogu, Nunez, Calaresu, Sulis (10’ st Casula). In panchina Cherchi, Maccioni, Mameli, L. Sau, Succu, Sedda. Allenatore Succu.

Buddusò (4-4-2) : M. Canu, G. Canu, Cordoba, Barilari, Nicol, Masia, Umar (35’ st Cinus), Mandras (25’ st Scanu), Allue, Balde (30’ st Muggianu), Funaro (15’ st Dem). In panchina Cuguttu, Hasaj, A. Marrone, E. Marrone, Pereira. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : 30’ pt Balde, 10’ st Nicol.

Tonara. Continua la corsa verso la promozione diretta della capolista Buddusò, che batte a domicilio un combattivo Tonara.

Gli ospiti partono all’attacco e si rendendo pericolosi al 10’ con una forte conclusione di Balde respinta in angolo dal portiere Manfredi. Al 20’ i padroni di casa imbastiscono un rapido contropiede finalizzato da Trogu, la cui conclusione però finisce a lato. Alla mezz’ora il Buddusò passa in vantaggio: Giovanni Canu da calcio d’angolo mette in mezzo una palla verso Balde che di testa insacca alle spalle di Manfredi. A questo punto il Tonara spinge sull’acceleratore e cerca la via del pareggio in più di una occasione, ma trova sempre pronto il portiere ospite Mario Canu.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Buddusò ingrana la quinta e dopo dieci minuti trova il raddoppio ancora sugli sviluppi di un corner: palla crossata all’altezza del dischetto dove Balde colpisce di testa verso Nicol che deposita in rete. Nonostante il doppio svantaggio gli uomini di mister Succu non demordono e lottano col coltello tra i denti per cercare di riaprire la partita, così si rendono pericolosi al 65’ con una bella punizione battuta da Calaresu che finisce di poco alta sopra la traversa. Nel finale gli ospiti amministrano il vantaggio senza troppi patemi d’animo.

Con questi importantissimi tre punti il Buddusò compie un altro passo verso la promozione, allungando a +6 sulla seconda in classifica (ora il Coghinas), mentre il Tonara resta in zona playout.

