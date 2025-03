Buddusò in campo per lo sprint finale 

Sei gare al termine e un favorito d’obbligo: il Buddusò. La capolista guida la classifica a quota 61 sei punti con sei di vantaggio sul Coghinas, secondo, e in questo weekend punta ad allungare il distacco così da cominciare nel migliore di modi lo sprint finale.

La battistrada gioca oggi in anticipo: alle 15 al Borucca arriva l’Atletico Bono, settimo a -15, e un successo ridurrà le speranze di una o entrambe le rivali, perché domani è in programma proprio lo scontro diretto tra Coghinas e Usinese, terza a una incollatura dai padroni di casa. Dunque solo una vittoria garantirebbe con certezza a una delle due contendenti di lasciare invariata la distanza dalla leader, nel caso quest’ultima battesse il Bono. Risultato possibile, perché i biancocelesti sono reduci da ben sei successi di seguito (l’ultimo sabato scorso sul campo del Tonara), filotto durante il quale hanno segnato venti reti subendone solo una e scavando un solco con le dirette concorrenti.

Un campionato sinora straordinario per il Buddusò, tenuto conto che si tratta di una squadra neopromossa. Pochi si attendevano una cavalcata simile, e quando l’Usinese si è imposta in casa lo scorso con un risultato eclatante (6-1 il finale) molti davano in calo la capolista, poi scavalcata in classifica. Invece la squadra del tecnico Ferruccio Terrosu si è messa alle spalle il periodo no e ha ripreso a correre tornando in vetta e staccando le avversarie. Ora comincia a vedere il traguardo ma non può rallentare. A cominciare da oggi.

