buddusò, è quasi fatta 

Buddusò 2

Bonorva 1

Buddusò (3-5-2) : M. Canu, Lautaro, BarilariCordoba, Usman, Masia (25' st Scanu), Mandras,Pau (10' st Marrone), Balde, Abdoulie, Muggianu(25' st Dem). In panchina Cuguttu, Taras, Cinus,Funaro, Diana. Allenatore Terrosu.

Bonorva (3-4-3) : Mannoni, Luiu, Camara, Ligio, Brizzi, Gutierrez, Fini, Mastino, Foddai (30' st Asara), Zappareddu, Meloni. In panchina Ruggiu, Ferrer,Oggiano, Vigliani, Gueli. Allenatore Loriga.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : pt 10' Balde, 24' Foddai, 33' Usman.

Buddusò. Un grande, anzi grandissimo Buddusò supera anche l'ostacolo Bonorva e, grazie anche al pareggio dell'Usinese,ha entrambi i piedi in Eccellenza,a nche se la matematica dice che e serve ancora un punticino. Vittoria cristallina e strameritata dei ragazzidi Terrosu, che hanno battuto una signora squadra come il Bonorva, zeppa di ottime individualità e ben messa in campo. La partita, bellissima, ha divertito il pubblico da record presente sugli spalti, che ha saputo apprezzarefacendo.

In campo

Primo tempo più tecnico e ripresa più agonistica. Al 10' Balde si infila sulla destra, con due finte mette a sederedue difensori e di sinistro infila in diagonale e batte Canu in uscita. Al 33' stretta triangolazione Usman-Balde-Usman,staffilata e Mannoni ancora battuto. Triplice fischio e tripudio d'eccellenzae' alle porte

