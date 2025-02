Buddusò, Coghinas e Usinese: lotta aperta 

È bagarre nel girone B di Promozione, con le prime tre squadre racchiuse in tre punti e altre due distanti sei lunghezze dalla vetta. Oggi alle 15 è in programma la venticinquesima giornata: al comando c’è la coppia formata da Coghinas e Buddusò, a -2 segue l’Usinese scavalcata nel precedente turno.

Il Coghinas è atteso da una trasferta ostica sul campo dell’Atletico Bono, che probabilmente si gioca le ultime carte per reinserirsi nella lotta playoff. Mateucci e compagni, che vogliono tenersi stretto il primato, inseguono il nono risultato utile di fila. Incontro casalingo invece per il Buddusò contro la Lanteri Sassari, reduce da tre sconfitte di fila e a rischio playout (ha appena due punti di vantaggio sulla linea rossa). Al “Peppino Sau” l’Usinese cerca il riscatto con lo Stintino dopo l’inaspettata caduta di Tonara.

Al “Chicchitto Chessa” di Bonorva arriva l’Arzachena: le due compagini sono appaiate in quarta posizione ed entrambe devono vincere se vogliono colmare il divario di quattro punti dalla terza piazza. Il Luogosanto fa visita a una Macomerese in gran salute, i biancocelesti hanno vinto gli ultimi quattro incontri portandosi fuori dalla zona calda. Il Castelsardo riceve il Tonara, ancora in zona playout ma in fase positiva dopo il colpaccio con la vice capolista Usinese. Il Siniscola, penultimo, ospita il Bosa. A Galtellì il Tuttavista affronta la cenerentola Abbasanta. Infine, punti salvezza nel match tra Sennori e Ovodda.

