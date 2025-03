Buddusò a Tonara, Usinese e Coghinas costrette a vincere 

Meno sette gare al termine del campionato di Promozione e ogni giornata da qui in avanti può diventare quasi decisiva nella lotta al vertice e per non retrocedere. Nel girone B il Buddusò capolista, sorpresa del torneo in quanto, da neopromossa, sta correndo verso il trionfo dopo aver superato indenne un breve periodo di appannamento; chi segue, cioè Usinese e Coghinas, non può sbagliare più nulla. Nelle retrovie, data quasi per spacciata l’Abbasanta e valutata la pessima situazione del Siniscola, resta qualche speranza per il Sennori e almeno quattro formazioni lottano per evitare retrocessione diretta e playout. Il 28esimo turno si gioca oggi a partire dalle 15 (un match comincerà alle 16): chi si ferma è perduto.

La battistrada fa visita al Tonara: non un impegno impossibile per la squadra col secondo attacco (68 reti) e la miglior difesa del campionato (26) contro un avversario staccato di 28 punti e appena una lunghezza più su della zona playout. Ma ogni sfida va giocata e l’inciampo è sempre dietro l’angolo quando si scende in campo distratti o convinti di aver già vinto. Il rischio è il passo falso: quello su cui magari conta l’Usinese seconda in classifica, a -5 dalla leader e impegnata nel ben più impegnativo match in trasferta con l’Arzachena, nobile del calcio isolano risalita pochi mesi fa dalla Prima categoria e oggi sesta in classifica con la speranza di agganciare ancora la quota utile a giocare i playoff (distanti 5 lunghezze). Dunque gli smeraldini non regaleranno nulla.

Il Coghinas, terzo a -1 dal secondo gradino, ospita in casa una Macomerese lontana partente di quella che un anno fa lottava per il vertice. Ora veleggia a ridosso della zona a rischio e non può fermarsi se non vuole essere trascinata nella fascia-spareggi. Il Bonorva, caduto a sorpresa domenica scorsa in casa, ha visto allontanarsi i playoff e conta di riprendersi immediatamente nel match di Sassari con la Lanteri, a sua volta in zona playout e dunque a rischio: sfida non semplice per entrambe. Il Luogosanto, quinto, attende il Siniscola penultimo e quasi condannato essendo lontano 13 punti dagli spareggi salvezza. Chiudono il programma Abbasanta-Castelsardo (ai padroni di casa manca poco per salutare il campionato), Ovodda-Tuttavista, Stintino-Bosa e Sennori-Atletico Bono (unico match delle 16).

