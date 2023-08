Budapest, l’ora di Tamberi  

Budapest. Un popolo di saltatori attende il proprio leader. Oggi ai mondiali di atletica di Budapest, tocca a Gimbo Tamberi. C’è la finale dell’alto, alla quale prende parte anche Marco Fassinotti, e per prepararla, dopo il 5° posto di Larissa Iapichino, ieri altri canguri azzurri si sono fatti onore. Nell’asta, Elisa Molinarolo ritocca due volte il personale e conquista la qualificazione diretta a 4,65 (aveva 4,56). Fuori Roberta Bruni con 4,35. Nella finale del salto triplo, vince un atleta del Burkina Faso, Hugues Fabrice Zango (17,64), mentre l’azzurro Emmanuel Ihemeje è 8° con 16,91 metri.

Nei 400 ostacoli, Alessandro Sibilio manca la finale per 4 centesimi (48”43) dopo aver rischiato di dover saltare i Mondiali per l’infortunio di un mese fa a Montecarlo, mentre Mario Lambrughi e squalificato per falsa partenza. Nei 110 hs, stessa sorte per Hassane Fofana (13”50) e Lorenzo Simonelli (13”69) in semifinale (oro all’americano Grant Holloway). Nelle batterie dei 400hs, passano il turno Ayomede Fororunso (54”30) e Rebecca Sartori che si migliora sino a 54”82. Infine, Sha’carri Richardson vince in 10”65 i 100 metri femminili beffando le giamaicane Jackson e Fraser-Pryce.

L’alto maschile

Oggi riflettori puntati su Gianmarco Tamberi. La medaglia dei Mondiali “outdoor” è l'unica che gli manca e ha l'occasione di conquistarla. Alle 19.55 comincerà la finale dell’alto per la quale l'olimpionico di Tokyo si è qualificato per un soffio, valicando i 2.28 al terzo e ultimo tentativo a disposizione nelle qualificazioni, ma per la quale non nasconde un certo ottimismo. Tenendo però presente, come Gimbo ha sottolineato nei giorni scorsi, che «Mutaz Barshim è il Michael Jordan del salto in alto e qui è presente». Già, il qatarino suo amico fraterno con il quale condivise l'oro dei Giochi giapponesi e che ora è in Ungheria per fare il poker: tra Londra, Doha ed Eugene, Barshim ha fatto un tris di ori dei Mondiali e, con i 2.36 ottenuti in Diamond League a Chorzow, è il capofila stagionale anche se quest'anno in un'occasione, a Londra, è stato battuto dallo statunitense JuVaughn Harrison. Sono loro gli avversari più pericolosi per Tamberi e Fassinotti, con l'ucraino Protsenko, il tedesco Potye, l'australiano Starc e il sudcoreano il sudcoreano Woo Sang-hyeok. Oggi, oltre alle batterie degli 800 maschili, anche due finali femminili da seguire con un occhio alle maglie azzurre: alle 20.20 il disco con Daisy Osakue, alle 21.31 i 1500 metri con Ludovica Cavalli.

