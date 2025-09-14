Bud Crawford ora è leggenda 

Las Vegas. Il match dell'anno ha incoronato un nuovo campione assoluto dei pesi mediomassimi, lo statunitense Terence “Bud” Crawford, che diventa il primo pugile nella storia a detenere tutte le corone in tre diverse categorie. Davanti a 70.400 spettatori dell'Allegiant Stadium di Las Vegas e a milioni di telespettatori, l'imbattuto 38enne ha detronizzato un altro dei miti del pugilato del 21° secolo, il 25enne Saul “Canelo” Alvarez. Il messicano (63 vittorie, due pareggi e ora tre sconfitte) godeva di gran parte del sostegno del pubblico, con tantissimi vip in prima fila tra i quali anche Mike Tyson, ma poco ha potuto contro l'imbattuto 38enne di Omaha, vincitore per decisione unanime dei giudici (115-113, 115-113, 116-112).

Crawford ha corso il rischio di salire di due categorie di peso rispetto al suo ultimo incontro, nei superwelter, ma la scommessa l'ha vinta alla grande, intascando anche una borsa stellare garantita dalla montagna di denaro con cui il promoter saudita Turki Alalshikh ha finanziato l'incontro. Crawford (42 vittorie, di cui 31 prima del limite) è diventato il primo campione del mondo indiscusso in tre categorie dagli anni '80 e da quando esistono quattro diverse federazioni mondiali. Era già stato campione indiscusso dei superleggeri e dei welter.

RIPRODUZIONE RISERVATA