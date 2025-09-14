VaiOnline
Boxe.
15 settembre 2025 alle 00:24

Bud Crawford ora è leggenda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Las Vegas. Il match dell'anno ha incoronato un nuovo campione assoluto dei pesi mediomassimi, lo statunitense Terence “Bud” Crawford, che diventa il primo pugile nella storia a detenere tutte le corone in tre diverse categorie. Davanti a 70.400 spettatori dell'Allegiant Stadium di Las Vegas e a milioni di telespettatori, l'imbattuto 38enne ha detronizzato un altro dei miti del pugilato del 21° secolo, il 25enne Saul “Canelo” Alvarez. Il messicano (63 vittorie, due pareggi e ora tre sconfitte) godeva di gran parte del sostegno del pubblico, con tantissimi vip in prima fila tra i quali anche Mike Tyson, ma poco ha potuto contro l'imbattuto 38enne di Omaha, vincitore per decisione unanime dei giudici (115-113, 115-113, 116-112).

Crawford ha corso il rischio di salire di due categorie di peso rispetto al suo ultimo incontro, nei superwelter, ma la scommessa l'ha vinta alla grande, intascando anche una borsa stellare garantita dalla montagna di denaro con cui il promoter saudita Turki Alalshikh ha finanziato l'incontro. Crawford (42 vittorie, di cui 31 prima del limite) è diventato il primo campione del mondo indiscusso in tre categorie dagli anni '80 e da quando esistono quattro diverse federazioni mondiali. Era già stato campione indiscusso dei superleggeri e dei welter.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

Schianto contro il muro di una casa, nuorese muore sul colpo a Posada

Davide Mulargia, 45 anni, da tempo era residente in Germania 
Fabrizio Ungredda
Castiadas-Solanas.

Quattro feriti in due incidenti

Raffaele Serreli
L’inchiesta

Incastrato dal padre di Marco

Andrea Mameli ha registrato i colloqui con gli amici di Giampaolo Migali 
Simone Loi Roberto Secci
Istruzione

Si torna a scuola, oltre 5mila banchi restano vuoti

Pesa l’impatto della denatalità ma non cala il numero dei docenti 
Piera Serusi
L’indagine

In un video lo stupro di una 12enne

Orrore a Sulmona: due giovanissimi violentano la ragazza e postano il filmato 
Il caso

Patrioti all’attacco nel nome di Kirk: «La sinistra è odio»

Anche videomessaggi di Meloni e Salvini al tradizionale raduno madrileno di Vox 