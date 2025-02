Buco sul marciapiede, protestano i residenti 

Protestano gli abitanti del vico III Giulio Cesare, che da giorni lamentano i disagi di un marciapiede tagliato per lavori ma non aggiustato. La voragine è ancora aperta, circondata dalle reti di protezione. «I giorni scorsi gli operai dell’Enel sono intervenuti perché hanno preso fuoco i fili elettrici», spiega Veronica Ambu, che risiede nel vico. «Hanno riparato tutto, peccato che il marciapiede sia ancora così, spetta al Comune ripristinarlo. Oltretutto proprio davanti a quel buco c'è uno studio medico, quindi un via vai di persone».

